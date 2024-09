- L'Administration nationale propose à Unicredit le premier ensemble de Commerzbank par le biais d'une vente.

Le géant bancaire italien Unicredit a acquis une partie de la banque allemande Commerzbank. Le gouvernement allemand a vendu 4,49 % des actions de Commerzbank, dans le cadre de la vente partielle récemment annoncée, uniquement aux Italiens. Unicredit était prêt à payer plus que la valeur des actions à la clôture de la Bourse le mardi soir. Grâce à une "surenchère claire" par rapport aux autres propositions, la totalité de l-operation a été attribuée à Unicredit, selon l'agence fédérale financière.

Le coût de l'acquisition a été fixé à 13,20 euros par action, soit une augmentation de 60 centimes par rapport au prix de clôture du mardi. Les réductions de prix sont courantes dans ce type de transactions. L'État a empoché 702 millions d'euros grâce à la vente. La propriété de l'État dans Commerzbank diminuera à 12 % après la vente, impliquant la vente d'environ 53 millions d'actions. Cependant, l'État reste le plus grand actionnaire de Commerzbank. Grâce à cette acquisition, Unicredit devient le troisième plus grand actionnaire de Commerzbank. Blackrock, une société de gestion d'actifs américaine, occupe la deuxième position avec environ 7 %, détenant les actions via divers fonds d'investissement et, par conséquent, sans intérêt stratégique.

Unicredit est déjà présent en Allemagne via HVB.

La vente des actions de Commerzbank à Unicredit a été supervisée par La Commission, garantissant que la transaction respectait toutes les normes réglementaires. Après l'acquisition, Unicredit devient une influence significative sous la surveillance de La Commission chez Commerzbank.

