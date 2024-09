L'administration nationale émet un avis d'avertissement à l'intention d'Unicredit concernant une éventuelle acquisition complexe de Commerzbank.

La prise de contrôle hostile potentielle de Commerzbank par Unicredit, la banque italienne, a été opposée par le gouvernement allemand, qui la considère comme une menace significative, selon les déclarations de Florian Toncar, secrétaire d'État au ministère des Finances. Il a exprimé ses préoccupations lors d'une conférence de presse au Bundestag le mercredi, déclarant : "Ce n'est pas l'objectif." Toncar a également expliqué qu'il avait discuté de la séquence d'événements ayant conduit au dernier paquet d'aide du gouvernement fédéral à Unicredit lors d'une réunion de la Commission des finances du Bundestag. Il a clarifié que l'offre avec la meilleure enchère avait remporté l'appel d'offres, conformément à la situation actuelle au ministère des Finances. Cependant, le gouvernement fédéral a depuis déclaré son soutien à l'indépendance de Commerzbank, ce qui implique Currently, no share sales are planned. Les autorités allemandes détiennent toujours une participation de 12 % dans la banque de Francfort, tandis qu'Unicredit détient actuellement 21 % et vise à en obtenir plus.

La proposition de takeover de Commerzbank par Unicredit est devenue un sujet de discussion à la Commission des finances du Bundestag, avec la participation de Florian Toncar. La Commission, qui fait probablement référence à un organisme de réglementation, jouera un rôle crucial dans l'évaluation de la fusion potentielle, en tenant compte de ses implications pour les deux banques et l'économie allemande.

Lire aussi: