L'administration nationale adopte un plan visant à favoriser le développement de logements respectueux de l'environnement.

"Il ne s'agit pas simplement d'avoir plus de logements, mais du bon type de logements", a déclaré la ministre du Logement Klara Geywitz (SPD). Cette nouvelle initiative vise à encourager la construction de logements respectueux de l'environnement et économiques, en évitant une consommation excessive de terres, tout en aidant à stabiliser le secteur de la construction. Cependant, il y a un débat autour de la nature ciblée du financement et de son potentiel impact sur la réduction des prix de location.

À partir d'octobre, les constructeurs et les primo-accédants peuvent obtenir des prêts subventionnés allant jusqu'à 100 000 euros par appartement dans certaines conditions. Au lancement, le taux d'intérêt pour un prêt sur 35 ans avec un taux fixe sur 10 ans est d'environ 2,0 %. Des prêts sur 10 ans avec un taux fixe sur 10 ans seront également disponibles à un taux d'environ 1,0 %. Cependant, seuls les petits appartements conformes aux normes de base et dépourvus de caractéristiques luxueuses seront éligibles au financement. Cela est assuré par des restrictions sur les coûts de construction maximaux et des limites de superficie, ce qui entraîne un plafond pour les grands appartements de quatre chambres à 85 mètres carrés. Le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir de dicter l'occupation ou de fixer les loyers pour les logements subventionnés.

Une autre condition est le respect de la construction respectueuse du climat, évaluée en étudiant les émissions sur toute la durée de vie du bien, y compris les phases de construction et d'utilisation. Cela peut être réalisé grâce à l'utilisation de matériaux de construction durables, de solutions de chauffage, d'éclairage et de ventilation. À partir de janvier, les projets présentant une exceptionnelle respectueuse du climat seront récompensés par une subvention bonus et des montants de prêt plus élevés.

Le ministère du Logement estime qu'entre 100 000 et 150 000 appartements ou maisons individuelles pourraient bénéficier du financement. Cela place cette nouvelle initiative comme l'une des principales options de financement actuelles pour la construction résidentielle. Les constructeurs peuvent également utiliser un outil de calcul en ligne pour déterminer si leur projet est éligible à une aide financière.

