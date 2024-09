L'administration Merz fixe une limite pour les concessions d'asile d'ici mardi.

Chancelier Olaf Scholz (SPD) doit utiliser ses pouvoirs exécutifs face aux objections et informer les sceptiques au sein de son alliance : "Cela peut être accompli, nous allons le faire." Merz a souligné : "Nous avons alors une réunion prévue pour le prochain mercredi, et nous pouvons en discuter lors de la prochaine session du Bundestag." Cela est considéré comme la main tendue de l'Union.

La veille, les délégués de l'Union et les officiels du gouvernement ont discuté de la mise en œuvre conjointe d'une réforme en profondeur de la législation sur les réfugiés et l'immigration, dans le but de réduire l'immigration illégale. Cette initiative a été lancée suite à l'attaque de Solingen par Merz.

L'Union impose le rejet aux frontières comme condition préalable à une réforme conjointe. Le gouvernement fédéral a accepté une examen juridique. Toutefois, Merz a exprimé son mécontentement face à cette décision. "Il n'y a pas besoin d'examen supplémentaire ; une décision doit être prise", a déclaré le chef de la CDU.

Merz a exprimé son mépris pour le format des consultations sur les réfugiés de la veille avec sarcasme : en effet, l'Union avait proposé un petit cercle de discussion et avait apporté quatre représentants à la fois du gouvernement fédéral et des États. Cependant, le gouvernement fédéral "s'est présenté avec 50 personnes", a déclaré Merz. " Leur méfiance est si profonde qu'ils doivent se présenter en force rien que pour engager un dialogue raisonnable avec l'opposition", a déclaré Merz en observant la coalition du trafic lumineux. "Tout le monde devait s'asseoir pour surveiller l'autre", a-t-il poursuivi. "Croient-ils vraiment qu'un accord peut être trouvé dans un tel groupe ?" a ajouté Merz.

Merz a proposé une solution potentielle pour la réforme législative des réfugiés, suggérant que le gouvernement fédéral devrait se concentrer sur la prise de décisions plutôt que sur la conduite d'examens supplémentaires pour les rejets aux frontières. Dans cette optique, il a exprimé ses préoccupations quant au nombre excessif de représentants gouvernementaux lors des réunions de consultation sur les réfugiés, suggérant que cela crée un environnement qui peut entraver un dialogue productif et un accord. Cela pourrait potentiellement faciliter une meilleure prise en charge de la situation des demandeurs d'asile.

