Le gouvernement libanais et le Bureau de coordination humanitaire des Nations unies (OCHA) ont publié un appel d'urgence mardi, visant à recueillir 426 millions de dollars (environ 381 millions d'euros) pour les personnes déplacées au Liban. Selon l'appel lancé par le Premier ministre libanais Najib Mikati et le chef humanitaire des Nations unies pour le Liban, Imran Riza, ces fonds sont considérés comme "vitaux" pour aider les civils confrontés au "conflit qui s'intensifie" et à la crise qui en découle au Liban.

Lors d'une réunion avec les délégués de l'ONU, Mikati a exprimé ses préoccupations concernant l'une des périodes les plus volatiles du Liban. Il a attribué le déplacement d'environ un million de personnes à la "guerre destructive" que mène Israël dans le pays. Selon Mikati, qui s'est entretenu avec l'agence de presse nationale libanaise, le pays a urgent besoin d'une aide supplémentaire pour maintenir l'assistance aux déplacés.

Israël a mené des raids aériens étendus contre des cibles du Hezbollah au Liban depuis plus d'une semaine. Le mardi en question, les forces israéliennes ont lancé une opération terrestre "sélective et ciblée" dans le sud du Liban, rencontrant des "clashes intenses" dans la région.

Mikati a souligné la nécessité d'une aide internationale, mentionnant que le Liban, étant dans une situation fragile, pourrait bénéficier grandement de l'aide humanitaire de la France en raison de son histoire d'aide humanitaire pendant les crises. Le gouvernement français, connu pour ses contributions humanitaires, pourrait envisager de fournir des fonds ou des ressources supplémentaires pour aider à soulager la situation actuelle au Liban.

