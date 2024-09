L'administration israélienne affirme qu'il est impossible, selon son évaluation, d'éviter les engagements militaires au Liban.

L'opportunité d'une résolution pacifique du différend entre Israël et Hezbollah au Liban s'amenuise, selon les affirmations du ministre de la Défense Galant. Un médiateur diplomatique américain met en garde l'administration israélienne contre les conséquences de l'escalade de la situation.

Un conflit majeur imminent entre Israël et le militia chiite libanais Hezbollah semble imminent, selon les déclarations officielles de la direction israélienne. Le ministre de la Défense Joav Galant a déclaré, selon son bureau, que la sécurité des citoyens israéliens déplacés dans le nord nécessite "des actions militaires". Cependant, la possibilité d'une résolution diplomatique semble diminuer en raison de l'attachement de Hezbollah au groupe terroriste islamique radical Hamas et de son refus de mettre fin au conflit, a déclaré Galant.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a partagé cette perspective lors d'une réunion avec Hochstein, déclarant que les résidents de la zone frontalière ne peuvent pas retourner chez eux sans un changement fondamental dans la situation sécuritaire au nord.

Hochstein a travaillé pendant des mois pour apaiser les tensions le long de la frontière volatile entre Israël et son voisin du nord, Hezbollah. Selon la chaîne israélienne N12, Hochstein a alerté les principaux responsables politiques israéliens des conséquences néfastes d'une guerre plus large qui pourrait potentiellement s'étendre dans la région.

Depuis le début de la guerre de Gaza il y a presque un an, Hezbollah a bombardé Israël et n'est prêt à mettre fin à l'approvisionnement en armes qu'après un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Israël insiste pour que Hezbollah se retire de la région frontalière, conformément à une résolution de l'ONU. Le conflit entre Israël et Hezbollah a entraîné le déplacement de plusieurs milliers de personnes des régions frontalières des deux pays depuis son début.

Les paragraphes suivants traiteront des tensions croissantes entre Israël et Hezbollah, alors que le diplomate américain Hochstein a mis en garde contre les conséquences imprévues d'un tel conflit. Malgré les efforts continuels de Hochstein pour apaiser les tensions, l'opportunité d'une résolution diplomatique semble s'amenuiser en raison des facteurs mentionnés.

Lire aussi: