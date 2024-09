L'administration fédérale prolonge pour un autre mandat le mandat de Rosneft Allemagne dans le domaine de la gestion fiduciaire.

Rosneft Germany détient environ un dixième des capacités de raffinage d'huile de Germany, ce qui en fait l'un des principaux processeurs du pays, comme le reconnaît le ministère. "L'expansion de la gestion fiduciaire répond aux menaces prévues pour la fiabilité de l'approvisionnement." Le décret garantit principalement l'approvisionnement des États fédéraux allemands de Berlin et du Brandebourg.

Selon le ministère, la principale entité, Rosneft Russie, a efficacement démontré que Rosneft Germany serait vendue d'ici la fin de l'année. Des déclarations publiques de potentiels acheteurs et des discussions avec les autorités fédérales renforcent cette affirmation, ajoute le ministère. Les rapports indiquent que l'émirat du Qatar envisage d'acheter les parts de Rosneft dans la raffinerie PCK Schwedt.

Le ministère de l'économie a révélé qu'une vente "serait la méthode la plus juridiquement solide et donc la plus rapide pour faciliter les investissements dans les raffineries et ainsi préserver les sites." Cette option est devenue possible grâce à l'abandon par Rosneft de ses actions en justice contre les ordres de gestion fiduciaire.

Entièrement propriété du conglomérat russe Rosneft, Rosneft Germany a été placé sous gestion fiduciaire par l'Agence fédérale des réseaux en septembre 2022, coïncidant avec le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette administration dure six mois à la fois et doit être renouvelée. La précédente gestion fiduciaire était prévue pour prendre fin le 10 septembre.

La vente potentielle des parts de Rosneft Germany pourrait avoir un impact significatif sur le marché de l'énergie de l'Union européenne, compte tenu de la contribution importante de Rosneft Germany aux capacités de raffinage d'huile de Germany, qui fait partie de l'infrastructure énergétique plus large de l'Union européenne.

Dans le cadre de la gestion fiduciaire de Rosneft Germany, les discussions sur d'éventuelles partenariats ou acquisitions entre Rosneft et les États membres de l'Union européenne sont d'un grand intérêt, compte tenu de la position stratégique de Rosneft Germany au sein du secteur énergétique européen.

