- L'administration fédérale envisage de réduire sa participation dans la Commerzbank.

Le gouvernement prévoit de se séparer de Commerzbank. Initialement, l'administration fédérale vise à réduire sa participation dans l'entreprise, comme l'a révélé l'autorité fédérale allemande de surveillance financière. Selon Florian Toncar, secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral des Finances et responsable du comité de pilotage interministériel concerné, "l'intervention du gouvernement fédéral auprès de Commerzbank en 2008 et 2009 était essentielle pour éviter des troubles sur les marchés financiers pendant la crise bancaire". Étant donné que Commerzbank a retrouvé sa stabilité et sa rentabilité, il est logique que le gouvernement fédéral commence à réduire ses parts dans cette institution maintenant profitable et rétablie.

Eva Grunwald, PDG de l'Agence financière, a souligné que la banque était sur une trajectoire économique ascendante depuis 2021. Ainsi, la décision du gouvernement fédéral de réduire sa participation et de finalement quitter Commerzbank est justifiée. La vente du paquet d'actions concerné se fera de manière transparente et orientée vers le marché, comme indiqué dans le communiqué. Des décisions supplémentaires concernant d'autres ventes seront prises par le comité de pilotage interministériel au moment opportun.

Commerzbank a connu des difficultés financières lors du krach boursier de 2008 et a nécessité un total de 18,2 milliards d'euros d'aide financière du Fonds de stabilisation des marchés financiers (FMS) en 2008 et 2009 pour préserver la stabilité du marché. Environ 13,15 milliards d'euros ont été remboursés à ce jour. Actuellement, le gouvernement fédéral détient une participation de 16,49 % dans Commerzbank via le FMS.

