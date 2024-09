- L'administration fédérale encourage la coordination transfrontalière des deux bassins de l'Oder.

L'administration fédérale se concentre désormais sur la collaboration transfrontalière renforcée en matière d'eau le long de l'Oder. Dans le nord-est du Brandebourg, il s'agit de gérer la pénurie d'eau, dans la région de l'Oderbruch, il est question de la défense contre les inondations, et dans la lande d'Ueckermünde, il s'agit de revitaliser les communautés rurales entières grâce à la réhabilitation, a résumé un représentant du ministère fédéral de l'Intérieur. Surmonter ces défis nécessite une collaboration "entre la planification et la gestion de l'eau, ainsi qu'entre les acteurs des deux côtés de l'Oder".

Les actions à l'échelle de la frontière sont sensées dans ces domaines, car l'eau ignore les frontières et coule où elle peut, a déclaré la ministre fédérale de l'Intérieur, Klara Geywitz. Cela s'applique à plusieurs aspects : les défenses contre les inondations ne peuvent être efficaces que si tous les pays voisins agissent de concert et en collaboration. Quiconque construit un barrage devrait communiquer avec son voisin de l'autre côté de la rivière, a proposé la politicienne du SPD, selon le script préparé. La même logique s'applique à la pénurie d'eau, à la sécheresse et à la sécheresse. "Quiconque fore un puits devrait également communiquer avec son voisin."

Les projets liés à l'eau visent à informer tout le monde

Le ministère fédéral de l'Intérieur soutient les projets liés à l'eau le long de l'Oder, à condition que "l'information soit partagée avec tout le monde, indépendamment de leur proximité avec l'Oder". Un projet vise à améliorer l'équilibre régional de l'eau dans la zone frontalière germano-polonaise. L'objectif est, entre autres, de tirer parti des synergies entre le stockage de l'eau et la défense contre les inondations. Environ 200 000 euros de financement sont alloués à ce projet.

Un autre projet financé se concentre sur la défense préventive contre les inondations. Des évaluations des risques doivent être élaborées, en intégrant la planification de l'utilisation des terres et en informant les résidents. Le troisième projet modèle vise à rétablir l'équilibre régional de l'eau dans la lande d'Ueckermünde. L'objectif à Rothenklempenow, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, est de stabiliser l'équilibre de l'eau du paysage. "Cette région connaît des périodes de sécheresse, ce qui a un impact négatif sur l'agriculture et la croissance de la population", a précisé le représentant du ministère. Cette stratégie de gestion de l'eau implique également les communautés frontalières polonaises.

Les dernières inondations dans diverses régions le long de l'Oder ont mis en évidence la nécessité d'une collaboration transfrontalière améliorée en matière de défense contre les inondations. À cet égard, quiconque construit une digue contre les inondations dans un pays devrait communiquer et collaborer avec le pays voisin pour assurer une défense contre les inondations efficace.

