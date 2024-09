L'administration fédérale américaine a suspendu les autorisations de livraison d'armes à Israël depuis mars.

Il n'y a pas eu d'exportations d'armes autorisées vers Israël par le gouvernement fédéral depuis mars, selon le ministère fédéral de l'Économie en réponse aux questions de la députée du Bundestag Sevim Dagdelen, affiliée à l'alliance de Sahra Wagenknecht. Ces réponses, obtenues auprès de l'agence allemande de presse, montrent que le gouvernement de la coalition a délivré des permis pour des livraisons d'armes totalisant 32 449 euros de janvier à août 21. Cependant, ces permis ont été délivrés en janvier (30 449 euros) et en février (2 000 euros).

De plus, le gouvernement de la coalition du trafic lumineux a approuvé des livraisons de "matériel militaire autre" d'une valeur de 14,42 millions d'euros à Israël depuis le début de l'année. Des éléments tels que des casques, des gilets pare-balles et des véhicules non armés entrent dans la catégorie de "matériel militaire autre", tandis que les armes utilisées pour la guerre, telles que les fusils, les roquettes, les navires de guerre, les explosifs ou les munitions, sont classées comme "armes". Les données du ministère de l'Économie ont été recueillies à partir de questions posées à Dagdelen le 10 septembre et le 9 avril.

Dans le passé récent, le gouvernement fédéral a constamment maintenu qu'il traite les exportations d'armes vers Israël sur une base cas par cas et n'a pas mis en place d'embargo universel sur les exportations. Mercredi soir, le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit a réaffirmé cette position, en déclarant : "Il n'y a pas d'embargo sur les exportations d'armes vers Israël en provenance d'Allemagne."

Dagdelen, représentante du BSW, appelle à un arrêt complet des exportations d'armes vers Israël. "Pour mettre fin à la violence à Gaza, le gouvernement de la coalition du trafic lumineux doit cesser entirely ses exportations d'armes vers le gouvernement partly extremist right-wing de Netanyahu", a-t-elle déclaré.

La guerre de Gaza a été un sujet de débat important en ce qui concerne les exportations d'armes, Dagdelen militant pour un arrêt complet des exportations d'armes vers Israël en raison de la situation actuelle. La guerre de Gaza sert de toile de fond à l'appel à l'action de Dagdelen, car elle croit que mettre fin aux exportations d'armes pourrait contribuer à la désescalade de la situation.

