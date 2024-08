- L'administration fédérale allemande contribue à améliorer la qualité des établissements de maternelle en Saxe-Anhalt.

Au cours de l'année à venir, la Saxe-Anhalt prévoit d'améliorer la qualité et la diversité de ses garderies grâce à des fonds fédéraux. Suite à la réunion du cabinet à Magdebourg, la ministre de la Famille Petra Grimm-Benne (SPD) a annoncé le prolongement de l'accord pour la mise en œuvre de la loi sur la qualité des garderies. Le contrat actuel prend fin à la fin de l'année.

Grâce au financement fédéral, la Saxe-Anhalt peut continuer à investir dans le travail éducatif et à attirer des professionnels. Environ 50 millions d'euros seront disponibles chaque année.

La ministre Grimm-Benne a mentionné que les fonds ne seraient pas utilisés pour améliorer uniformément les services de garde. Les taux de fertilité varient considérablement selon les régions. Au lieu de cela, des mesures ciblées sont prévues.

Par exemple, 150 éducateurs de garderie seront financés à 100 % - les offices de la jeunesse détermineront leur affectation. De plus, les 240 spécialistes linguistiques actuellement financés pourront poursuivre leur travail. Cela peut faciliter la période de transition entre la garderie et l'école primaire.

De plus, des efforts seront déployés pour attirer plus de reconvertis dans la profession d'enseignant en garderie. Les personnes qui terminent leur formation d'enseignant en garderie, d'assistant en petite enfance ou d'assistant social continueront d'être exonérées de frais de scolarité. De plus, une partie de l'allègement des frais parentaux pour les enfants multiples sera également cofinancée dans le cadre de la loi sur la qualité des garderies, selon Grimm-Benne.

La loi sur la qualité des garderies a été remplacée par la loi sur les meilleures garderies en janvier 2023. Le gouvernement fédéral aide les États avec un total d'environ quatre milliards d'euros jusqu'à la fin de l'année. À partir de 2025, le financement devrait se poursuivre, selon le projet de loi, avec le gouvernement fédéral contribuant environ quatre milliards d'euros pour 2025 et 2026.

