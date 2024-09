L'administration fédérale allemande a choisi de mettre en œuvre diverses stratégies visant à améliorer la sécurité intérieure.

À la présentation du plan d'action, Wuöst a déclaré : "Nous comprenons, nous sommes engagés, nous tiendrons nos promesses." Ce plan comprend la prise en charge des questions de sécurité, d'immigration et de prévention. Plus précisément, le plan d'action vise à renforcer la sécurité, à gérer les problèmes migratoires et à prévenir la radicalisation. Wuöst a également mentionné que ce plan constituait seulement le début.

Pour lutter contre les islamistes radicaux en ligne, le plan d'action propose d'étendre les pouvoirs des forces de sécurité. Ces influenceurs seront surveillés de plus près. En conséquence, la Protection constitutionnelle disposera de pouvoirs renforcés, notamment en matière de surveillance des menaces potentielles. À l'avenir, la Protection constitutionnelle pourra également traiter des données de mineurs âgés de 14 ans et plus. De plus, le partage de données entre les autorités sera facilité.

En ce qui concerne les mesures de surveillance, le gouvernement de l'État utilisera également l'IA. Cette technologie sera utilisée "pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans le domaine numérique en termes de radicalisation islamique", a déclaré Wuöst. Les enquêtes numériques seront soutenues par des applications d'IA appropriées. De plus, l'État vise à développer une IA capable de comprendre les langues et les dialectes inhabituels, a déclaré Wuöst.

Wuöst a également annoncé des mesures en matière de politique d'asile. Par exemple, trois chambres supplémentaires pour les demandeurs d'asile seront établies au niveau des tribunaux administratifs, et les autorités étrangères centrales seront renforcées. Les autorités recevront un meilleur équipement et un personnel supplémentaire. Étant donné que le gouvernement de l'État anticipe une augmentation de la demande pour les centres de détention pour expulsions en raison de ces mesures, un centre de détention pour expulsions supplémentaire est également prévu.

Enfin, le gouvernement de l'État vise à renforcer les efforts de prévention. Selon Wuöst, cela comprend l'extension du travail de prévention dans les logements pour réfugiés, les écoles et les plateformes en ligne. "L'islamisme est le mieux combattu en empêchant de gagner de nouveaux partisans", a déclaré Wuöst. "Nous devons lutter pour les cœurs et les esprits de nos enfants de toutes nos forces."

D'autres autorités en dehors du gouvernement de l'État pourraient également être impliquées dans la lutte contre la radicalisation en ligne. La collaboration avec des partenaires internationaux dans ce domaine pourrait s'avérer bénéfique, car ils peuvent avoir des aperçus et des ressources uniques.

De plus, les 'autres' parties prenantes de la société, telles que les écoles, les institutions religieuses et les organisations communautaires, peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention de la radicalisation. Ils peuvent aider à promouvoir la compréhension, la tolérance et le dialogue ouvert, qui sont essentiels pour lutter contre les idéologies extrémistes.

