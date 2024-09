L'administration fédérale a alloué une somme totale de 9,9 milliards d'euros pour la distribution aux entités internationales.

En 2023, l'Allemagne a versé une somme totale de 9,9 milliards d'euros à divers pays conformément aux réglementations de la finance climatique internationale. Cette information a été communiquée par le gouvernement allemand à la Commission européenne un vendredi, alors que plusieurs ministères basés à Berlin ont révélé. Avec cette contribution, l'Allemagne a tenu sa promesse de fournir 100 milliards de dollars US par an aux pays en développement et en émergence pour les initiatives de protection et d'adaptation au climat. Svenja Schulze, ministre fédérale du Développement économique et de la Coopération, a affirmé : "L'Allemagne reste un allié fiable. L'adaptation au changement climatique reste une priorité."

Sur les 9,9 milliards d'euros, 5,7 milliards ont été alloués du budget national. Par rapport aux 6,4 milliards d'euros fournis en 2022, il y a eu une diminution des contributions budgétaires du ministère du développement. Malgré cette réduction, les fonds provenant de prêts étatiques, tels que ceux de KfW et DEG, ont connu une augmentation significative. En particulier, ces prêts pour les projets de transition énergétique ont augmenté de 700 millions d'euros pour atteindre un total de 3,8 milliards d'euros en 2023, en contraste avec la figure de 2022. Robert Habeck, ministre fédéral de l'Environnement, de la Protection de la nature, de la Sécurité nucléaire et de la Protection des consommateurs (des Verts), a affirmé : "La transition de notre approvisionnement en énergie reste notre priorité. Grâce aux projets que nous finançons, nous guidons de nombreux pays vers l'expansion concrète de l'énergie renouvelable, de la production d'hydrogène et de l'infrastructure durable et écologique."

