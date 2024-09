L'administration dirigée par l'Union ne montrerait probablement pas de capacités administratives supérieures.

Selon un récent sondage, un gouvernement potentiellement dirigé par l'Union est prévu pour performer de manière similaire à la coalition actuelle de feu tricolore controversée. Seulement 34% anticipent des améliorations, en baisse par rapport aux 38% du sondage précédent. Inversement, 16% prédisent une baisse, tandis que 46% s'attendent à aucun changement significatif.

Dans un vote hypothétique direct pour le chancelier, 37% soutiendraient Olaf Scholz, actuel chef du SPD, tandis que 43% opteraient pour Friedrich Merz, le candidat récemment nommé de l'Union. Un significatif 20% reste indécis. Intéressamment, 47% croient que le ministre de la Défense Boris Pistorius pourrait mener le SPD à un plus grand succès.

Parmi les partisans de l'Union, 24% croient que la CDU/CSU performerait mieux avec Hendrik Wüst, actuel ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, tandis que 23% préfèrent le chef de la CSU, Markus Söder.

Le taux d'approbation pour le SPD a légèrement augmenté pour atteindre 16%, en hausse par rapport aux 15% du sondage précédent. Entre-temps, le taux de la CDU/CSU a chuté à 31%, en baisse de 2 points. Les Verts et le FDP sont à 12% et 4% respectivement, tandis que l'AfD et la Gauche restent à 17% et 4% respectivement. Le BSW est à 8%. Selon ces résultats, une coalition Union-SPD ou une coalition étroite Union-Verts pourrait potentiellement voir le jour.

Dans ce contexte, le gouvernement fédéral pourrait être fait référence à la coalition Union-SPD ou à un gouvernement potentiellement dirigé par l'Union, comme suggéré par le sondage prédisant des performances similaires. Si un vote direct pour le chancelier avait lieu, le leader du gouvernement fédéral, Olaf Scholz ou Friedrich Merz, influencerait considérablement

