- L'administration de Londres envisage de prendre le contrôle direct des chemins de fer britanniques.

Le dernier gouvernement britannique prévoit de partly privatiser les services ferroviaires à nouveau. Un projet de loi allant dans ce sens, présenté par la ministre des Transports Louise Haigh, a progressé au Parlement et est maintenant dirigé vers la Chambre des Lords. Le projet prévoit d'arrêter les opérations via des prestataires privés lorsque les contrats existants prennent fin ou qu'une clause de résiliation contractuelle s'applique.

Controverse autour des perturbations ferroviaires et des billets chers

Actuellement, il y a 28 opérateurs ferroviaires distincts au Royaume-Uni, chacun desservant une région particulière. Le secteur a constamment fait face à des critiques en raison des nombreuses annulations de trains et retards, associés à des prix de billets élevés. Les grèves fréquentes ont causé des perturbations considérables dans les services. Les syndicats accusent ces entreprises d'exploiter leurs travailleurs, les bénéfices allant principalement aux dirigeants et aux actionnaires.

Dans une prochaine étape, Haigh, représentant le Parti travailliste, prévoit de lancer une entité gouvernementale nommée Great British Railways. Cette entité assumerait également les responsabilités de Network Rail, une organisation à but non lucratif chargée de gérer l'infrastructure telle que le réseau ferroviaire.

Nationalisation des chemins de fer : un précédent historique

Ce n'est pas la première fois que le système ferroviaire britannique est suggéré pour être nationalisé. Après la Seconde Guerre mondiale, les principaux prestataires ont été consolidés en une seule entité étatique, British Railways. Cependant, pendant le mandat de la Première ministre Margaret Thatcher avec le gouvernement conservateur, ces entreprises étatiques, y compris British Rail, ont été vendues et démantelées.

En revanche, le secteur ferroviaire allemand fonctionne différemment. Deutsche Bahn, le leader du marché, est une entreprise publique, approchant son statut de société anonyme. La République fédérale possède intégralement Deutsche Bahn, qui dessert des trains dans tout le pays et gère la majorité du réseau de voies ferrées délabrées de l'Allemagne.

En raison des retards de train récurrents et de nombreux annulations, il y a eu des demandes persistantes pour séparer le réseau et les opérations, certains appelant à la dissolution de l'entreprise.

Despite the historical privatization under Margaret Thatcher, there are calls for a change in strategy, given the frequent train cancellations and delays on the UK's Railway system.

