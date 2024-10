L'Administration de la sécurité maritime de la Chine affirme sa première entrée dans l'océan Arctique, renforçant son partenariat stratégique avec la Russie en matière de sécurité océanique.

La remarque est apparue un jour après que la Garde côtière des États-Unis a révélé avoir identifié quatre navires originaires de la Garde-frontière russe et de la Garde côtière chinoise dans la mer de Béring – la région la plus septentrionale où l'on ait jamais repéré des navires chinois.

La patrouille conjointe aurait prétendument étendu la portée de l'exploration maritime de la Garde côtière et évalué leur aptitude "à accomplir des tâches en eaux inconnues", selon une publication sur le compte officiel des médias sociaux de la Garde côtière de Chine (GCC) un mercredi.

La GCC n'a pas révélé l'emplacement exact de la patrouille. Une image visible sur l'un des navires sur les photographies accompagnantes indiquait "Garde côtière de Chine, dévouée au Parti ; manifestant sa loyauté dans l'océan Arctique", faisant référence au Parti communiste chinois qui dirige.

Le gouvernement russe n'a pas officiellement reconnu la patrouille, que la télévision d'État chinoise CCTV a spécifié avoir eu lieu "il y a quelques jours". Les médias d'État russes TASS ont rapporté un article sur la patrouille, citant le communiqué de la GCC.

La Garde côtière des États-Unis a annoncé un lundi avoir repéré les quatre navires de la Garde-frontière russe et de la Garde côtière chinoise "naviguant en formation dans une direction nord-est" dans la mer de Béring, à environ cinq milles à l'intérieur de la zone économique exclusive de la Russie, un samedi.

La mer de Béring s'étend entre la Russie et l'Alaska et fait partie de l'océan Nord-Pacifique. Elle est reliée à l'océan Arctique par le détroit de Béring, un étroit chenal séparant l'Asie de l'Amérique du Nord.

"Ces récents événements soulignent l'intérêt croissant de nos adversaires stratégiques pour l'Arctique", a déclaré le Rear Adm. Megan Dean, commandant du 17e district de la Garde côtière, dans le communiqué de la GCC.

Les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations quant au rôle croissant de la Chine et à sa coopération avec la Russie dans la région arctique stratégiquement et écologiquement délicate, à mesure que les deux nations renforcent leurs liens de sécurité et d'économie.

Les forces américaines et canadiennes ont intercepté des bombardiers russes et chinois volant ensemble près de l'Alaska pour la première fois en juillet, tandis que leurs marines ont opéré ensemble dans les eaux internationales au large de la côte de l'Alaska en 2022 et 2023, selon l'armée américaine.

En 2022, la GCC et le Service fédéral de sécurité russe, responsable des opérations de la Garde côtière, ont convenu d'intensifier leur "coopération en matière de surveillance maritime" et la Chine a été invitée à observer les exercices de sécurité "Patrouille arctique-2023" de la Russie.

Les experts estiment que cette nouvelle patrouille fait partie d'une stratégie globale – destinée à envoyer un message à Washington, dont les activités maritimes dans les mers de Chine méridionale et orientale ont été une source de frustration pour Pékin.

"Le fait que la Garde côtière de Chine opère plus au nord qu'elle ne l'a jamais fait suggère que la Chine étend sa Garde côtière dans des régions que les États-Unis ont traditionnellement considérées comme leur domaine propre", a déclaré Carl Schuster, ancien capitaine de la marine américaine et ancien chef des opérations du centre de renseignement conjoint du commandement du Pacifique des États-Unis.

"La Chine en particulier signale que la Garde côtière des États-Unis n'est pas la seule à pouvoir opérer dans et près des zones économiques exclusives des autres pays à partir de leurs propres eaux territoriales", a-t-il déclaré.

Ambitions arctiques

Depuis des années, Pékin cherche à étendre sa présence dans l'Arctique, se désignant comme un "-État Nearly Arctique" et renforçant ses capacités de brise-glace et de recherche dans la région, où elle est également lourdement investie dans les projets énergétiques russes.

La Russie, l'un des huit États arctiques, a historically été méfiante quant à l'accueil chaleureux de la Chine dans une région vitale pour sa sécurité et sa puissance militaire.

Cependant, les observateurs estiment que l'augmentation de la dépendance de Moscou vis-à-vis de la Chine, son allié diplomatique et économique le plus important, dans le sillage de son conflit avec l'Ukraine, pourrait être en train de modifier ce calcul.

En juillet, le département de la Défense des États-Unis a publié sa première mise à jour de sa stratégie arctique en cinq ans, mettant en garde contre la "coopération croissante" entre la Russie et la Chine dans la région, qui a "le potentiel de modifier la stabilité et le tableau des menaces de l'Arctique".

Les récents événements conjoints, notamment la patrouille de juillet près de l'Alaska, soulèvent des questions sur le fait de savoir si la préoccupation de la Russie de contrôler l'accès à l'Arctique russe est "de plus en plus éclipsée par des considérations économiques et politiques", a déclaré Sophie Arts, fellow du German Marshall Fund's Geostrategy North team.

"Cependant, lorsqu'il s'agit de l'augmentation de la volonté russe de satisfaire les intérêts chinois, nous devons prendre en compte l'emplacement dans lequel ces activités ont lieu", a-t-elle souligné, en faisant référence à l'emplacement stratégique périphérique de la patrouille comme indication que "les préoccupations de la Russie quant au maintien du contrôle et au maintien de sa forteresse défensive restent une priorité".

Andreas Østhagen, chercheur principal à l'Institut Fridtjof Nansen en Norvège, a exprimé le doute que les navires chinois aient navigué dans l'océan Arctique lui-même.

Il a déclaré que naviguer au nord du détroit de Béring nécessitait généralement des capacités de brise-glace et a noté que la Garde côtière des États-Unis n'a pas rapporté que les navires entraient dans le détroit de Béring, où commence l'océan Arctique. CNN a contacté la GCC pour obtenir des commentaires.

"Cela se rattache toujours à la région arctique dans son ensemble, même si ce n'est pas l'océan Arctique. Opérer au large de la côte de l'Alaska ou dans la mer de Béring dans son ensemble fait partie d'une tendance en cours où la Chine affirme sa présence dans l'Arctique, ou à proximité de l'Arctique", a-t-il déclaré.

Intérêts économiques

La Garde côtière de Chine est une partie intégrante de la Police armée du peuple chinois, qui relève de la Commission militaire centrale – et elle a souvent été en première ligne des efforts de la Chine pour affirmer ses revendications territoriales dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale.

Les Philippines, par exemple, ont fréquemment accusé la GCC d'avoir ciblé leurs navires de pêche et d'autres navires avec des canons à eau et d'autres tactiques, y compris dans ce qu'elles ont décrit comme une "attaque brutale" avec des armes à lame sur les forces philippines en juin.

Outre l'affichage de force, Pékin a un intérêt pratique à étendre sa coopération avec la Russie et à augmenter sa présence dans les eaux du Grand Nord, où sa Garde côtière pourrait potentiellement protéger ses intérêts économiques à l'avenir.

En 2018, la stratégie arctique de la Chine a exprimé son ambition de créer une "route express polaire", visant à établir des liaisons de transport entre l'Asie et l'Europe en utilisant des routes maritimes libres de glace telles que le passage du Nord-Est, qui traverse l'Arctique et atteint la Chine. Actuellement, ce chemin est principalement navigable pendant l'été et l'automne, mais il est prévu qu'il deviendrait plus rentable pour le fret mondial à mesure que le changement climatique dissout la glace arctique.

Le transit de marchandises le long du passage du Nord-Est pendant la période de navigation estivale-automnale devrait battre les records précédents d'ici la fin de la saison, selon les statistiques du Centre de logistique polaire rattaché à l'Université du Nord de la Norvège. À la date du 30 septembre, environ 95 % du transport de marchandises le long de cette route provenait de Russie et se dirigeait vers la Chine, selon un rapport récent du centre.

La coopération entre les gardiens côtiers est importante pour les intérêts de la Chine dans le transport maritime dans au moins certaines sections du passage du Nord-Est, selon Østhagen. "Le lancement de ces opérations marque une étape supplémentaire dans les collaborations pratiques en cours entre les deux nations dans un environnement polaire ou quasi-polaire", a-t-il expliqué.

En tenant compte de ces activités conjointes récentes, "il s'agit simplement d'accroître la présence de la Chine dans cette région arctique et sa capacité à opérer aussi loin au nord", a-t-il conclu.

