- L'administration de Hambourg préconise d'étendre la limite de vitesse de 30 km/h aux grandes autoroutes.

Le Sénat rouge-vert de Hambourg envisage d'augmenter la limite de vitesse à 30 km/h pour lutter contre la pollution sonore dans les rues animées.

Dans le cadre de sa lutte contre la pollution sonore, le Sénat rouge-vert de Hambourg étudie la possibilité d'étendre la limite de vitesse à 30 km/h sur les rues particulièrement fréquentées. Cette mesure sera appliquée la nuit sur 41 sections de rues à voie multiples où les niveaux sonores dépassent 60 décibels, selon le sénateur de l'Environnement Jens Kerstan (Les Verts). Cela équivaut au niveau sonore d'une tondeuse à gazon située à 10 mètres de distance.

Auparavant, des restrictions de vitesse de 30 km/h ont été instaurées la nuit sur 28 sections de rues. La décision du Sénat sur cette question, faisant partie de son plan d'action contre le bruit, a été annoncée mardi. Les citoyens pourront exprimer leur opinion en septembre, et un vote final du Sénat est prévu en décembre.

Kerstan : "Le problème du bruit à Hambourg ne peut être ignoré"

Le sénateur Kerstan a souligné que le problème du bruit à Hambourg ne peut être ignoré. Il a attribué ce problème principalement à la circulation routière, qui a un impact significatif sur la santé des individus, surtout la nuit. Kerstan a expliqué que si le niveau de bruit dépasse 55 décibels la nuit, le sommeil réparateur devient impossible.

Selon les données disponibles, environ 184 500 habitants de Hambourg sont exposés à des niveaux de bruit dépassant 65 décibels pendant la journée, équivalent au volume d'un téléviseur classique. La nuit, ce chiffre atteint environ 215 000 individus dont l'exposition dépasse 55 décibels. La pollution sonore affecte également 5 300 et 9 400 personnes pour le trafic ferroviaire, respectivement, et 2 100 et 1 500 personnes pour le trafic aérien. Kerstan a mentionné que le nombre de personnes touchées par le bruit des avions serait considérablement plus élevé si l'on incluait les piétons en Schleswig-Holstein et en Basse-Saxe.

Kerstan a exprimé son mécontentement quant à l'expiration du programme de financement volontaire pour la protection passive contre le bruit des avions en 2022 en raison de contraintes financières. Il a souligné que cette situation ne peut être maintenue à long terme. Malgré les négociations infructueuses avec l'autorité économique dirigée par les sociaux-démocrates pour de nouveaux frais en cas de retards nocturnes, Kerstan s'attend à ce qu'un nouveau Sénat aborde cette question après les élections régionales de 2025.

CDU : "Introduction déguisée de la limite de vitesse à 30 km/h"

Stephan Gamm, porte-parole environnemental du groupe parlementaire CDU, a critiqué les sociaux-démocrates et les Verts pour avoir utilisé le plan d'action contre le bruit présenté ce jour-là pour introduire sournoisement une limite de vitesse de 30 km/h dans toute la ville. Il a soutenu que Hambourg, en tant que ville commerçante, dépend de ses artères de circulation principales efficaces. Gamm soutient que l'extension des sections de 30 km/h pourrait accidentellement rediriger la circulation des artères de circulation principales vers les zones résidentielles tranquilles.

Thomas Reich, expert environnemental de l'AfD, a soutenu que les plans n'étaient qu'une façade pour restreindre davantage la circulation automobile.

BUND : "Kerstan et le Sénat moins actifs en matière de protection contre le bruit"

L'organisation environnementale BUND a critiqué Kerstan et le Sénat pour leur manque de fermeté dans l'atténuation de la pollution sonore. Le responsable de BUND en

