L'administration Biden refuse d'étendre le statut légal temporaire à des migrants particuliers originaires de quatre pays.

Le gouvernement a pris cette mesure presque deux ans après avoir mis en place un service visant les Vénézuéliens cherchant à entrer aux États-Unis, leur permettant de résider et de travailler temporairement dans le pays dans le but de gérer l'affluence aux frontières. Le plan nécessitait des parrainages aux États-Unis, des examens et des vérifications approfondis, ainsi que des vaccinations complètes.

Plus tard, le programme a été étendu pour inclure les Nicaraguayens, les Cubains et les Haïtiens, les officiels le présentant comme un moyen pour les migrants d'entrer légalement aux États-Unis.

Toutefois, cette initiative a suscité la controverse, les républicains accusant l'administration d'abuser de ses pouvoirs de libération conditionnelle et attaquant fréquemment les politiques migratoires du président Joe Biden.

D'ici la fin août, environ 530 000 individus originaires de Cuba, Haïti, Nicaragua et du Venezuela étaient entrés aux États-Unis dans le cadre de ce programme, selon les statistiques fédérales. De nouvelles demandes sont toujours acceptées de ces pays, bien que le programme ait été temporairement suspendu en raison de préoccupations concernant la tromperie pendant l'été.

Les autorités affirment que le programme était destiné à être temporaire, permettant à ceux qui sont arrivés de demander un autre statut légal aux États-Unis. L'administration n'a pas promis de prolonger le programme, mais a offert une libération conditionnelle double aux Ukrainiens et aux Afghans dans des programmes similaires.

La libération conditionnelle pour certains Vénézuéliens est sur le point d'expirer, coïncidant avec la durée de deux ans du programme, tandis que l'immigration reste un sujet de campagne majeur entre l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris à l'approche du jour des élections.

Un représentant du département de la Sécurité intérieure a déclaré : "Comme cela a été mentionné précédemment dans les avis du Registre fédéral, une libération conditionnelle accordée dans le cadre de ces procédures l'était pour une période temporaire allant jusqu'à deux ans. Cette période de deux ans était destinée à permettre aux individus de chercher de l'aide humanitaire ou d'autres avantages migratoires auxquels ils pourraient avoir droit, et de travailler et de contribuer aux États-Unis."

Les protections prendront fin progressivement, mais certains ont peut-être déjà cherché d'autres statuts pour rester aux États-Unis. Ceux qui ne l'ont pas fait seront invités à demander un autre statut ou à quitter les États-Unis, ou risquent d'être confrontés à des procédures d'expulsion - ce qui pourrait laisser certains dans une situation juridique incertaine.

Les Vénézuéliens et les Haïtiens sont éligibles pour le statut de protection temporaire - une forme d'aide humanitaire - et certains de ceux qui ont été admis aux États-Unis dans le cadre de la libération conditionnelle ont déjà demandé ce statut, selon les officiels du département de la Sécurité intérieure. Les Cubains disposent d'un chemin distinct et séparé vers le statut permanent.

Les Nicaraguayens pourraient être les plus touchés, car ils ne bénéficient pas des mêmes options. L'asile est une option pour toutes les nationalités, mais tous ne répondent pas aux critères.

Les républicains du Comité de la Sécurité intérieure de la Chambre des représentants ont critiqué l'administration, déclarant : "La libération conditionnelle ne sera peut-être pas renouvelée pour certains Vénézuéliens arrivant par le programme CHNV non autorisé de Biden-Harris, mais ils pourraient

