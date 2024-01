L'administration Biden poursuit le Texas pour sa loi controversée sur l'immigration

Cette décision intervient après que le ministère de la justice a menacé, la semaine dernière, de poursuivre le Texas s'il ne renonçait pas à cette mesure. Il s'agit de la deuxième action en justice intentée contre l'État cette semaine, alors que le président Joe Biden et le gouverneur du Texas Greg Abbott s'opposent sur la gestion de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

En décembre, M. Abbott, un républicain, a promulgué le projet de loi 4 du Sénat, qui donne également aux juges la possibilité d'émettre des ordonnances pour expulser des personnes des États-Unis. La Maison-Blanche a qualifié cette loi, qui devrait entrer en vigueur en mars, d'"incroyablement extrême".

Dans son action en justice, le ministère de la justice a fait valoir que cette mesure portait atteinte à "l'autorité exclusive" du gouvernement fédéral en matière d'application de la législation sur l'immigration.

"Ses efforts, par le biais de la loi SB 4, empiètent sur l'autorité exclusive du gouvernement fédéral en matière de réglementation de l'entrée et de l'expulsion des non-citoyens, entravent les opérations et les procédures d'immigration des États-Unis et interfèrent avec les relations étrangères des États-Unis. La loi SB 4 n'est pas valide et doit être interdite", indique la plainte déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district occidental du Texas.

Le ministère de la justice a demandé que la mesure soit bloquée.

"La loi SB 4 est clairement inconstitutionnelle", a déclaré Vanita Gupta, procureur général adjoint, dans un communiqué. "En vertu de la clause de suprématie de la Constitution et d'une jurisprudence de longue date de la Cour suprême, les États ne peuvent pas adopter de lois sur l'immigration qui interfèrent avec le cadre adopté par le Congrès. Le ministère de la justice continuera à assumer ses responsabilités en matière de respect de la Constitution et d'application de la législation fédérale.

CNN a contacté le bureau de M. Abbott pour obtenir un commentaire.

En début de semaine, l'administration Biden a demandé à la Cour suprême de l'autoriser à retirer les barbelés installés par le Texas à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le litige porte sur la question de savoir si la patrouille frontalière est légalement autorisée à couper les fils de concertina sur les rives du Rio Grande.

L'année dernière, l'État du Texas a intenté une action en justice pour faire cesser la coupe des barbelés, affirmant qu'elle détruisait illégalement la propriété de l'État et compromettait la sécurité afin d'aider les migrants à franchir la frontière. Une cour d'appel fédérale a ordonné aux agents de la patrouille frontalière de cesser cette pratique pendant la durée de la procédure judiciaire, et le ministère de la justice vient de déposer une requête d'urgence, demandant à la Cour suprême d'annuler cette décision.

Source: edition.cnn.com