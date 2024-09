L'administration Biden devrait révéler de nouvelles preuves démontrant le rôle important de RT dans les activités d'espionnage internationales de la Russie.

Le gouvernement des États-Unis va dévoiler des informations déclassifiées indiquant que RT est profondément liée aux opérations de renseignement russe à l'échelle mondiale et lancer une initiative diplomatique pour partager des informations avec les nations sur les dangers liés aux actions de RT, selon une source officielle.

Une importante découverte de renseignement américaine suggère que depuis plus d'un an, le gouvernement russe a discrètement intégré une unité de collecte de renseignement dans RT, dédiée aux opérations d'influence mondiale. Une source familiarisée avec la question a révélé cette activité dans le cadre de la description par les officiels américains d'une importante expansion du rôle de RT en tant qu'outil et porte-parole du Kremlin à l'étranger. Cette activité dépasse la propagande et les opérations d'influence clandestines, s'étendant même à l'acquisition militaire, selon la source.

L'objectif principal des États-Unis est d'informer les pays de la collaboration entre RT et les agences de renseignement russes dans leurs efforts pour semer la discorde et nuire aux processus démocratiques, tout en rendant considérablement plus difficile pour RT de fonctionner à l'international, a déclaré l'officiel.

CNN a demandé une réponse de la part de RT, tandis que le département d'État n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette mise en avant des activités mondiales de RT et de ses affiliés, agissant au nom des services de renseignement russes, suit de peu l'annonce par l'administration Biden d'une série d'actions pour contrer les initiatives similaires du gouvernement russe visant l'élection présidentielle américaine de 2024 aux États-Unis. Le département de la Justice (DOJ) a rendu publiques des charges criminelles contre deux ressortissants russes, sanctionné dix individus et entités dans le cadre de ces efforts, et saisi 32 noms de domaine internet.

Les diplomates américains cherchent à tirer parti d'événements à venir, tels que la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, pour établir une coalition de nations afin de faire face à ce défi.

Anciennement connue sous le nom de Russia Today, RT gère des plateformes de télévision et en ligne dans le monde entier, promouvant la vision du Kremlin. Suite à la détermination par les officiels du renseignement américain que le média a contribué aux tentatives russes de manipuler l'élection de 2016, le département de la Justice américain a imposé en 2017 à RT America l'obligation de s'enregistrer en tant qu'agent étranger.

Les États-Unis affirment que la propagande et les informations mensongères de RT ont joué un rôle crucial dans la génération de réponses pro-russes au conflit en Ukraine dans le monde entier, selon un officiel de haut rang de l'administration.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, RT a été interdite dans l'Union européenne, et aux États-Unis, sa chaîne n'est pas diffusée publiquement. Toutefois, les diffusions de RT ont augmenté en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.

La campagne menée par les États-Unis pour cibler Huawei, un fabricant d'équipements de télécommunications chinois, ayant commencé pendant l'administration Trump et continué sous la présidence de Joe Biden, est considérée comme un modèle de la manière dont les officiels américains prévoient de traiter RT à l'échelle mondiale. En utilisant une effort mondial pour faire comprendre que l'entreprise est un outil du gouvernement chinois, les États-Unis ont réussi à convaincre de nombreux pays de boycotter l'équipement de Huawei.

La décision des États-Unis de partager des informations de renseignement sur l'implication de RT dans les opérations de renseignement russes est une réponse directe à l'utilisation de la politique pour influencer

