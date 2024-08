L'administration Biden appelle à nouveau la Syrie à libérer le journaliste américain Austin Tice après 12 ans.

"Nous avons maintes fois exhorté le gouvernement syrien à travailler avec nous afin de pouvoir, enfin, rapatrier Austin. Aujourd'hui, je réitère mon appel à sa libération immédiate," a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué mercredi.

Austin Tice, alors âgé de 31 ans, s'est rendu en Syrie en tant que journaliste freelance en été 2012 pour couvrir la guerre qui y faisait rage. Il a été arrêté à un poste de contrôle près de Damas le 14 août 2012, seulement trois jours après son anniversaire.

Dans un communiqué distinct mercredi, le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré : "Nous savons que le gouvernement syrien détient Austin, et nous avons proposé à maintes reprises de trouver un moyen de le rapatrier."

Le gouvernement du dirigeant syrien Bachar al-Assad n'a pas reconnu publiquement détenir Tice. Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques avec le régime syrien et ont exprimé leur opposition à un rapprochement avec Assad.

"Cela dure depuis trop longtemps," a déclaré Blinken. "Nous exhortons le gouvernement syrien à travailler avec les États-Unis pour mettre fin à la captivité d'Austin et pour fournir des informations sur le sort d'autres Américains portés disparus en Syrie."

"Nous continuons à explorer toutes les voies possibles qui pourraient mener au retour d'Austin," a-t-il ajouté.

"Austin est allé en Syrie pour montrer au monde la vérité de ce qui s'y passait," a-t-il déclaré. "Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de mettre fin à sa détention injuste."

Ni Blinken ni Biden n'ont donné de détails sur leurs efforts pour obtenir la libération de Tice. Lors d'un événement en mai 2023, le chef de la diplomatie américaine a déclaré qu'ils étaient "en contact avec la Syrie, en contact avec des pays tiers" pour essayer de rapatrier Tice.

CNN a rapporté en août 2022 que l'administration Biden avait eu des échanges directs avec le gouvernement syrien dans le cadre de ses efforts pour obtenir la libération de Tice. En 2020, sous l'administration Trump, l'Émissaire spécial du président pour les affaires d'otages, Roger Carstens, s'est rendu secrètement à Damas et a rencontré des officiels du régime d'Assad.

Plus tôt cette année, la famille d'un autre Américain détenu en Syrie, Majd Kamalmaz, a annoncé qu'il était décédé en captivité. Kamalmaz, un psychothérapeute du Texas, avait été arrêté en 2017 à un poste de contrôle à Damas alors qu'il se rendait chez des membres de sa famille et n'avait plus jamais été entendu.

Kevin Liptak de CNN a contribué à cet article.

