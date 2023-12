L'administration Biden annonce un programme d'aide militaire à l'Ukraine de 250 millions de dollars, alors que les États-Unis ont épuisé les fonds disponibles

"Ce paquet fournit jusqu'à 250 millions de dollars d'armes et d'équipements dans le cadre des réductions précédemment ordonnées pour l'Ukraine", a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken dans un communiqué. "Les capacités fournies aujourd'hui comprennent des munitions de défense aérienne, d'autres composants de systèmes de défense aérienne, des munitions supplémentaires pour les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, des munitions d'artillerie de 155 mm et 105 mm, des munitions anti-blindage et plus de 15 millions de cartouches.

La semaine dernière, l'administration Biden a déclaré qu'elle avait encore un paquet de mesures de sécurité pour l'Ukraine à annoncer cette année, mais que ce serait le dernier que les États-Unis pourraient fournir sans l'approbation des législateurs. Le contrôleur du ministère de la défense, Mike McCord, a déclaré dans une lettre adressée au Congrès qu'"une fois que ces fonds auront été engagés, le ministère aura épuisé les fonds dont il dispose pour l'assistance à la sécurité de l'Ukraine".

Ce paquet marque la limite de la capacité des États-Unis à fournir des armes à l'Ukraine sans financement supplémentaire de la part du Congrès. L'administration Biden a demandé au Congrès un paquet supplémentaire comprenant plus de 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Mais la législation est actuellement bloquée, car les négociateurs tentent de trouver un compromis sur la sécurité des frontières et la politique d'immigration, des exigences clés des républicains dans le cadre de tout accord.

L'administration a averti à plusieurs reprises que sa capacité à fournir une aide à l'Ukraine s'amenuisait rapidement, obligeant le Pentagone à utiliser le peu d'argent qu'il lui restait pour mettre en place des programmes d'aide plus modestes.

"Il est impératif que le Congrès agisse rapidement, dès que possible, pour promouvoir nos intérêts de sécurité nationale en aidant l'Ukraine à se défendre et à assurer son avenir", a déclaré M. Blinken.

Au début du mois, les États-Unis ont annoncé des programmes de sécurité d'une valeur de 200 millions de dollars et de 175 millions de dollars, ce qui est relativement peu par rapport aux programmes d'aide beaucoup plus importants que l'administration a été en mesure d'envoyer dans le passé. Les États-Unis ont envoyé plus de 46 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Le programme d'aide annoncé mercredi relève de l'autorité présidentielle de retrait, qui est directement prélevée sur les stocks américains et peut être expédiée rapidement à l'Ukraine. Les États-Unis ont déjà épuisé l'autre forme d'aide clé, l'Initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, qui permet au ministère de la défense de passer des contrats avec des fabricants d'armes pour l'achat d'armes destinées à Kiev.

Source: edition.cnn.com