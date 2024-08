L'administration Biden affirme que Medicare et ses abonnés économiseront des milliards lors des négociations historiques sur le prix des médicaments.

Le programme de négociation, autorisé par la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation, est devenu un sujet central des efforts de la Maison Blanche pour réduire le coût de la vie des Américains, notamment pour les médicaments sur ordonnance, après que l'inflation a explosé pendant le mandat du président Joe Biden. La vice-présidente Kamala Harris est attendue pour continuer à faire campagne pour réduire les prix des médicaments à l'approche des élections de novembre.

“C'est un soulagement pour les millions de seniors qui prennent ces médicaments pour traiter tout, de l'insuffisance cardiaque aux caillots sanguins, au diabète, à l'arthrite, à la maladie de Crohn, et bien plus encore – et c'est un soulagement pour les contribuables américains”, a déclaré Biden dans un communiqué.

L'administration prévoit de publier plus d'informations jeudi matin sur les résultats des négociations avec les fabricants de médicaments, qui ont tenté – jusqu'à présent sans succès – d'annuler le programme en justice fédérale. Cependant, les responsables ne sont pas censés fournir de détails sur les économies pour chaque médicament.

Le premier tour de négociations a porté sur 10 des médicaments les plus couramment utilisés et les plus coûteux pris par les personnes inscrites à Medicare. Les médicaments sont Eliquis, Jardiance, Xarelto, Januvia, Farxiga, Entresto, Enbrel, Imbruvica et Stelara, ainsi que Fiasp et certains autres insulines fabriqués par Novo Nordisk, notamment NovoLog.

L'estimation des économies de 6 milliards de dollars est basée sur le coût de Medicare pour ces médicaments en 2023, a déclaré Chiquita Brooks-LaSure, administratrice des Centers Medicare et Medicaid Services, aux journalistes. Cette figure tient compte des remises et des rabais consentis aux plans Part D par les fabricants de médicaments, ou le soi-disant prix net, selon l'administration.

Le Congressional Budget Office a estimé que le programme de négociation permettrait d'économiser 100 milliards de dollars sur une décennie.

De nombreux millions de personnes inscrites à Medicare qui prennent les médicaments faisant l'objet de négociations verront des économies à la pharmacie, mais cela dépendra de leur couverture Medicare Part D, a déclaré Spencer Perlman, directeur de la recherche sur la santé de Veda Partners, une société de conseil en politique pour les investisseurs institutionnels. Pour beaucoup, les coûts des médicaments sont généralement basés sur les prix de liste – avant les remises et les rabais aux plans Part D – et ces prix seront plus bas grâce au programme.

Cependant, l'avantage pour les personnes inscrites sera atténué par une autre disposition de la loi de réduction de l'inflation – un plafond annuel de 2 000 dollars pour les frais de poche dans les plans Part D, qui entrera en vigueur en janvier. Cela limitera l'exposition des patients aux frais médicaux élevés.

L'industrie pharmaceutique combat la loi

L'industrie pharmaceutique puissante, qui n'est pas habituée à perdre sur la colline du Capitole, a tenté d'arrêter le processus de négociation, en déposant plusieurs recours en justice dans les tribunaux fédéraux à travers les États-Unis, contestant que le programme est inconstitutionnel de différentes manières. Plusieurs ont déclaré qu'ils étaient essentially contraints de participer ou de faire face à des pénalités élevées ou à un retrait des marchés Medicare et Medicaid.

Mais la semaine dernière, un juge de district fédéral dans l'Ohio a rejeté l'un des défis, marquant la septième défaite dans la bataille judiciaire des fabricants de médicaments et de leurs alliés.

Bien que les fabricants de médicaments aient répété à maintes reprises que les négociations sur les prix nuisent à leur entreprise et réduisent l'innovation, plusieurs ont indiqué lors de leurs derniers appels de résultats que l'impact serait plus atténué.

“Maintenant que nous avons vu le prix final, nous sommes de plus en plus confiants dans notre capacité à gérer l'impact de la loi sur Eliquis”, a déclaré Chris Boerner, PDG de Bristol Myers Squibb, ajoutant “Je tiens à souligner que nous nous opposons fermement à la fixation des prix par le gouvernement dans le cadre de la loi de réduction de l'inflation”.

“Bien que dans l'immédiat, cela puisse être gérable pour notre premier ensemble de médicaments, à long terme, cette politique n'est pas bonne pour l'innovation [ni] bonne pour les patients aux États-Unis”, a déclaré Vasant Narasimhan, PDG de Novartis, qui fabrique le médicament contre l'insuffisance cardiaque Entresto.

Les autres fabricants de médicaments ayant des médicaments dans les négociations initiales comprennent Merck, la division Janssen de Johnson & Johnson, Novo Nordisk et AstraZeneca, entre autres.

Les fabricants de médicaments sont plus préoccupés par les futurs tours de négociations, qui impliqueront un plus grand nombre de médicaments, certains n'ayant peut-être pas déjà de généreuses remises, selon les experts.

“C'est beaucoup plus ‘Nous avons maintenant ouvert la boîte de Pandore des négociations sur les prix’, et ‘Cela débordera-t-il sur les marchés commerciaux ?’, ce que tout le monde pense qu'il le fera”, a déclaré Geoffrey Joyce, directeur de la politique de santé au USC Schaeffer Center for Health Policy and Economics.

Le principal groupe de lobbying de l'industrie a prévenu que le programme de négociation – qu'il a appelé “fixation des prix par l'État” – nuisait à la recherche de nouveaux médicaments.

“La loi de réduction de l'inflation modifie fondamentalement les incitations pour le développement de médicaments”, a déclaré Steve Ubl, PDG de la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, connue sous le nom de PhRMA, dans un communiqué, notant que les entreprises modifient déjà leurs programmes de recherche. “Le développement de médicaments est un processus long et complexe, et les implications négatives de ces changements ne se feront pas sentir avant des décennies”.

Au cours des deux premières années de négociations, seuls les médicaments de la partie D achetés en pharmacie seront inclus. Medicare ajoutera les médicaments de la partie B, administrés par les médecins, au mélange pour 2028.

Le CMS annoncera les noms des médicaments lors du prochain tour avant le 1er février. Les prix négociés entreront en vigueur en 2027.

