L'administration américaine entend financer l'aide à l'Ukraine - Ambassadeur Makeiev exprime ses préoccupations

Le "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" a initialement soulevé la question de cette limitation proposée et a examiné des documents internes des départements gouvernementaux et du Bundestag. Selon le rapport du "FAS", le ministre fédéral des Finances Christian Lindner (FDP) aurait communiqué cette nouvelle stratégie dans une lettre au ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) le 5 août.

Dans cette lettre, Lindner aurait déclaré que tout soutien supplémentaire à l'Ukraine ne pourrait être envisagé que s'il était pris en compte dans les budgets annuel et suivants, en respectant les limites fixées. La livraison de fournitures précédemment sanctionnées se poursuit sans interruption, selon le rapport, mais de nouvelles demandes du ministère de la Défense ne devraient pas être autorisées en réponse à la demande du chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD). Cependant, le ministère fédéral des Finances a déclaré samedi soir être prêt à "examiner la possibilité de fournir des fonds supplémentaires temporairement".

Pour cela, il est essentiel que les "exigences supplémentaires soient détaillées et vérifiables", a précisé le ministère des Finances, conformément à toutes les réglementations fiscales, permettant l'approbation par le Bundestag allemand. À ce jour, aucun rapport complet des besoins n'a été soumis, rendant une enquête ou une décision impossible.

L'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, Oleksii Makeiev, a vivement mis en garde le gouvernement fédéral contre la réduction de l'aide à l'Ukraine. "Réduire l'aide militaire à l'Ukraine met en danger la sécurité de l'Europe", a-t-il écrit sur X. "C'est catastrophique et doit être évité. Les fonds sont disponibles, il s'agit simplement de détermination politique."

Pour cette année fiscale, environ sept milliards d'euros ont déjà été alloués à l'Ukraine. La limite proposée pour l'année suivante est de trois milliards d'euros. À partir de 2025, le gouvernement fédéral prévoit de financer l'aide à l'Ukraine à partir d'un nouveau fonds international de 50 milliards d'euros, et non plus du budget fédéral.

En ce qui concerne les avoirs russes gelés, ils sont destinés à soutenir l'Ukraine, considérés comme des "revenus imprévus", comme l'a confirmé une porte-parole du gouvernement de Berlin interrogée par l'AFP.

Les directives budgétaires auraient apparemment suscité des désaccords au sein du gouvernement fédéral. Selon les informations du "FAS", le ministre Pistorius aurait élaboré un programme détaillé pour les environ quatre milliards d'euros de demande d'aide supplémentaire à l'Ukraine pour cette année. Cependant, il n'aurait pas soumis le programme après une intervention de la Chancellerie.

La spécialiste de la défense des Verts, Sara Nanni, a critiqué la limitation de l'aide de Lindner comme étant "inutile et préjudiciable". Le ministre des Finances devrait "la retirer immédiatement", a-t-elle conseillé aux journaux RND.

Des critiques acerbes ont été formulées par l'Union contre la politique du gouvernement fédéral. "On doit s'inquiéter que le gel de l'aide à l'Ukraine serve les intérêts de grandes parties de l'SPD", a déclaré le vice-président de la faction de l'Union, Johann Wadephul (CDU), aux journaux RND. "L'Ukraine et les fabricants d'armes locaux ont besoin de certitude et de fiabilité. Cela n'est plus disponible avec la coalition du trafic lumineux."

Des économistes de premier plan ont également critiqué les plans. "Je suis quelque peu surpris que la paix de la coalition semble être maintenue au détriment de l'Ukraine et de la sécurité européenne", a déclaré Moritz Schularick, président de l'Institut Kiel pour l'économie mondiale, au "FAZ" lundi. La présidente du conseil d'experts, Monika Schnitzer, a qualifié cela de "signal fatal" pour la Russie. La réduction pourrait entraîner des coûts ultérieurs considerably plus élevés que les économies actuelles - par exemple, par des réfugiés ukrainiens supplémentaires.

