- L'administration américaine allègue l'implication de la Russie dans l'ingérence dans le vote présidentiel du pays.

Le gouvernement des États-Unis a imposé des sanctions contre plusieurs individus et entités pour leur ingérence dans les élections présidentielles, selon le département du Trésor et le procureur général Merrick Garland. Parmi eux figurent des représentants de l'entité russe de radiodiffusion financée par l'État, RT. Garland a déclaré que le cercle intime de Poutine avait ordonné à des agences de relations publiques russes de diffuser de fausses informations et des narratifs pro-gouvernementaux dans le cadre d'une opération visant à influencer les élections présidentielles américaines de 2024.

Le département du Trésor a précisé que les acteurs soutenus par le régime russe ont historiquement utilisé diverses méthodes, telles que l'IA, les deepfakes et la désinformation ciblée, pour affaiblir la confiance dans les processus et institutions électorales américaines. Au début de 2024, des responsables de haut rang de la société de radiodiffusion RT ont également commencé à recruter secrètement des influenceurs américains sur les réseaux sociaux pour leurs campagnes d'influence. RT a caché son implication ou celle du gouvernement russe dans le contenu créé pour influencer l'opinion publique aux États-Unis via une société écran.

Les États-Unis portent de graves accusations contre Moscou

Le but de ces efforts d'influence était de diffuser la propagande du gouvernement russe aux États-Unis et d'éroder le soutien à l'Ukraine, que la Russie a attaquée.

Les personnes touchées par les sanctions comprennent la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian, et d'autres dirigeants de la société de radiodiffusion. En conséquence, tous leurs avoirs aux États-Unis seront saisis. Les transactions avec eux seront interdites pour les citoyens américains. Les transactions internationales deviendront également plus difficiles pour les personnes visées.

Par le passé, des sources officielles américaines ont affirmé que Moscou avait interféré dans les élections précédentes aux États-Unis. Selon les agences de renseignement américaines, la Russie a interféré dans l'élection de 2020 en soutenant le républicain Donald Trump et en sapant le démocrate Joe Biden. Moscou cherchait à manipuler le résultat de l'élection et à attiser la division au sein de la nation, selon un rapport d'évaluation déclassifié.

Les agences de sécurité américaines ont également spéculé que la Russie avait interféré dans l'élection de 2016 pour soutenir le candidat républicain Donald Trump et entraver la démocrate Hillary Clinton. Un procureur spécial a ensuite enquêté sur une éventuelle collaboration illégale entre la Russie et l'équipe de Trump, mais n'a pas trouvé de preuves suffisantes.

Le département du Trésor américain a identifié la Commission, qui comprend RT et ses entités associées, comme agissant sous l'influence du régime russe en diffusant de la désinformation et de la propagande pour influencer les élections américaines. Suite à ces révélations, les responsables clés de la Commission, tels que la rédactrice en chef Margarita Simonian, font face à des sanctions sévères, notamment la saisie de leurs avoirs et l'interdiction des transactions.

