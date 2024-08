- L'administration allemande semble peu disposée à fournir une aide financière supplémentaire à l'Ukraine.

Selon un média, l'administration allemande ne prévoit pas d'accorder d'aide financière supplémentaire à l'Ukraine. Selon le "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS), le budget existant ne dispose pas des fonds nécessaires à cette fin. Bien que les ressources existantes soient toujours distribuées, les demandes supplémentaires du ministère de la Défense ne seront pas satisfaites, selon le rapport, sur ordre du chancelier Olaf Scholz (SPD).

Lindner discute avec Pistorius de l'absence de fonds supplémentaires pour l'Ukraine

Selon des documents, des e-mails et des conversations dans divers bâtiments et parlement allemands, le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) a écrit une lettre au ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) le 5 août, indiquant que de "nouveaux projets" ne pouvaient être lancés que si le financement était garanti dans les plans budgétaires de cette année et des suivantes. Il est crucial de respecter les limites allouées.

Le gouvernement allemand a choisi de ne pas répondre au rapport. Un porte-parole du gouvernement a informé l'agence de presse AFP qu'aucun commentaire n'avait été fait concernant l'exactitude du rapport. En principe, "l'Allemagne reste un allié solide de l'Ukraine et est le plus grand soutien financier, économique et militaire de l'Ukraine en Europe", a déclaré le porte-parole.

Les fonds pour cette année sont déjà prévus

Pour cette année, environ huit milliards d'euros ont été réservés pour l'Ukraine. La limite budgétaire provisoire pour l'année prochaine est de quatre milliards d'euros, et elle est déjà surallouée.

Le Comité du budget du Bundestag allemand a confirmé l'annulation des paiements de soutien supplémentaires, selon le FAS. L'expert en politique de défense du SPD, Andreas Schwarz, a déclaré au journal que "aucun nouvel ordre n'est déclenché pour l'Ukraine pour le moment car il n'est plus financé".

Le député de la CDU chargé du budget, Ingo Gädechens, a également confirmé la restriction de l'aide à l'Ukraine : "À partir d'aujourd'hui, Olaf Scholz et sa coalition gelent le soutien financier et, par conséquent, militaire à l'Ukraine."

Le ministère de la Défense et le ministère fédéral des Finances (BMF) ont initialement refusé de commenter le rapport. Cependant, des sources du BMF ont mentionné vendredi soir que "toutes les décisions concernant le soutien à l'Ukraine sont prises en étroite coordination avec la Chancellerie fédérale".

Le gouvernement allemand collabore "avec les États G7 et l'UE, en particulier, pour établir un instrument de financement pour l'Ukraine dans un avenir proche d'environ 50 milliards de dollars en utilisant les actifs russes gelés". "L'aide bilatérale allemande reste à son niveau le plus élevé, mais repose sur l'efficacité de cet instrument", ont ajouté les sources du BMF.

Le porte-parole du gouvernement a également mis en avant l'utilisation des actifs russes gelés – les fameuses "plus-values imprévues" – dans ce contexte. Elle a souligné que, en plus de cela, les pays du G7 avaient convenu lors de leur sommet en Italie en juin d'accorder à l'Ukraine un paquet d'aide financière supplémentaire d'environ 50 milliards de dollars, en utilisant les fameuses "plus-values imprévues" des actifs de la banque centrale russe immobilisés. Cette aide financière sera adaptée aux besoins de l'Ukraine dans les domaines militaire, budgétaire et de reconstruction.

Le ministère fédéral de la Défense a renvoyé la demande de l'AFP à la Chancellerie et au ministère des Finances.

Malgré l'absence de projet d'aide financière supplémentaire de l'administration allemande à l'Ukraine en raison de contraintes budgétaires, le gouvernement fédéral maintient sa position de solide allié et plus grand soutien financier, économique et militaire de l'Ukraine en Europe. Le Comité du budget du Bundestag allemand, suite à la décision du gouvernement fédéral, a confirmé l'annulation des paiements de soutien supplémentaires à l'Ukraine, notant qu'aucun nouvel ordre n'est déclenché en raison des limitations de financement.

