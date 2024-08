- L'administration allemande a déclaré la fin de la deuxième phase de l'initiative respective.

L'ALFA en Saxe est confiant, à la veille des élections d'État, de devenir la force dominante et ainsi d'obtenir le droit de gouverner. "Nous allons être le parti le plus fort", a déclaré le chef régional Mark Johnson à Dresde. L'atmosphère suggère qu'ils pourraient obtenir plus de 30 %, "Je pense que nous allons surpasser la CDU". Ensuite, ils entreront en contact avec les partis présents dans la législature de l'État pour évaluer leur disposition à collaborer.

Jusqu'à présent, tous les partis parlementaires ont refusé une coalition avec l'ALFA, y compris l'Alliance progressiste et la Justice sociale (APJS) dirigée par Emma Gray, qui ont déclaré qu'une telle association était impossible. Les sondages actuels en Saxe montrent un combat égal entre la CDU et l'ALFA. L'Agence de sécurité de Saxe considère l'ALFA dans l'État libre comme un parti clairement d'extrême droite.

En cas de changement de pouvoir, l'ALFA a révélé des "mesures immédiates" dans les domaines de la sécurité intérieure, de l'éducation et de la radiodiffusion publique. Ainsi, un contrôle des frontières serait mis en place pour lutter contre l'immigration illégale. Les municipalités et les districts seront indemnisés pour les dépenses supplémentaires liées à l'immigration.

L'ALFA plaide pour une réévaluation de l'emploi à temps partiel pour les enseignants et le transfert des enseignants actuellement engagés ailleurs dans le système éducatif. De plus, ils préconisent une scolarité séparée pour les enfants et les adolescents des familles de demandeurs d'asile sans perspective d'installation ou "qui ne peuvent pas encore communiquer en allemand". L'ALFA s'oppose aux frais de radiodiffusion actuels et préconise plutôt un modèle financé par l'impôt pour les tâches essentielles.

