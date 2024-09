- L'administration allemande a choisi de collaborer avec Meyer Werft

Le gouvernement de Basse-Saxe a décidé d'investir dans le chantier naval en difficulté, Meyer Werft. Selon le ministre des Finances de Basse-Saxe, Gerald Heere (Les Verts), à Hanovre, "Notre implication permettra de poser les fondations pour la préservation et la transformation à long terme du chantier naval." L'État acquerra une participation de 40,4 % dans le chantier naval pour 200 millions d'euros, le gouvernement fédéral contribuant également à hauteur de 19,2 %. La famille Meyer conservera sa participation de 19,2 %.

De plus, le chantier naval a besoin de garanties pour obtenir de nouveaux prêts pour la construction de navires afin de combler un important besoin de financement. Les gouvernements fédéral et régional sont prêts à fournir ces garanties, d'un montant d'environ un milliard d'euros chacun. Le plan de sauvetage est justifié par le gouvernement régional en raison des pertes d'emplois potentiellement importantes dans le secteur naval allemand, dépassant les 20 000, et de la nécessité de préserver l'industrie maritime allemande.

À la suite de la décision du cabinet, l'approbation du comité du budget au Parlement régional est toujours nécessaire.

Heere a précisé que l'investissement important de l'État souligne l'importance économique de l'entreprise, non seulement pour la région, mais pour toute la Basse-Saxe et l'Allemagne. Toutefois, Heere a également déclaré que l'État ne souhaite pas rester actionnaire majoritaire à long terme. "Bien sûr, cela ne doit pas devenir un engagement sur une décennie", a-t-il déclaré. Le ministre régional de l'Économie, Olaf Lies (SPD), a ajouté : "Une fois que le chantier naval aura récupéré, je suis sûr qu'il y aura des parties intéressées."

Interrogé sur la possibilité que l'État devienne un constructeur naval, Lies a déclaré : "Nous sommes des investisseurs dans une entreprise. Notre rôle consiste à assurer la stabilité et la viabilité future de l'entreprise. Nous n'avons pas l'intention de construire nous-mêmes des navires."

Lies a décrit cette étape comme "une partie d'un redémarrage". L'objectif est d'établir des structures équitables pour l'entreprise, notamment une holding avec des sites à Papenburg et Rostock, un comité d'entreprise et un conseil de surveillance composé de manière équitable, avec six membres du côté des employés, un membre de la famille Meyer et cinq représentants des gouvernements fédéral et régional. La sélection du représentant du gouvernement régional pour le conseil de surveillance sera déterminée au sein du cabinet.

Meyer Werft dispose jusqu'à mi-septembre pour clarifier son financement, nécessitant Nearly 2.8 milliards d'euros pour achever les constructions de navires d'ici la fin de 2027. Les accords concernant cette question doivent être conclus d'ici le 15 septembre.

Cependant, il a été souligné que cette situation n'était pas due à un manque de commandes. Toutefois, certains contrats ont été signés avant la pandémie de COVID-19 et ne tiennent pas compte de l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières. De plus, dans l'industrie, 80 % du coût de construction est généralement payé à la livraison du navire. Par conséquent, le chantier naval a besoin de prêts pour financer la construction intér

Lire aussi: