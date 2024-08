L'administration accepte un accord sur la sécurité et l'immigration

À la suite de l'attaque au couteau mortelle à Solingen, l'Allemagne met en place des mesures strictes en matière d'immigration et d'asile. Les discussions avec les pays étrangers et l'Union européenne débuteront la semaine prochaine. Cette dernière estime que ces mesures sont insuffisantes.

Le gouvernement allemand a proposé une série de mesures pour traiter les problèmes de migration et d'asile, déclenchées par l'attaque au couteau à Solingen. Cela comprend des amendements à la législation sur les armes à feu, des pouvoirs de sécurité renforcés, des expulsions et des mesures préventives. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a parlé de "changements significatifs". Le ministre de la Justice, Marco Buschmann, a décrit cela comme un ensemble pratique et utile pour renforcer la sécurité de l'Allemagne et adopter une position plus ferme sur l'immigration.

Des critiques attendues sont venues de l'Union et de la police syndicale GdP.

Les mesures prévues comprennent l'extension de l'interdiction des couteaux et l'interdiction des couteaux à cran d'arrêt dangereux. Des coupes budgétaires et même des réductions d'allocations sont envisagées pour certains demandeurs d'asile. Pour les demandeurs d'asile dont le pays responsable est identifié dans le cadre de la procédure de Dublin, "l'acquisition de plus amples allocations en Allemagne sera interdite". Ceux qui quittent leur pays d'origine sans raison valable pendant le processus de demande d'asile perdront leur statut protégé. La reconnaissance faciale à l'aide de données accessibles au public sera autorisée, et la police fédérale pourra utiliser l'IA à cette fin.

Faeser a de nouveau exprimé son choc face à l'attaque. Elle a affirmé que le gouvernement avait toujours promis de prendre des mesures robustes. Des discussions avec les partenaires de la coalition, les Verts et le FDP, ont déjà eu lieu depuis le week-end.

Le chancelier Olaf Scholz a annoncé mercredi que le gouvernement prendrait des mesures suite à l'attaque de Solingen avec les pays étrangers et l'Union européenne. Trois personnes ont été tuées et huit blessées lors de l'attaque de vendredi. Scholz a réagi à une proposition du leader de la CDU, Friedrich Merz, avec lequel il avait précédemment discuté des conséquences de l'attaque au couteau. Cependant, le président du groupe parlementaire CDU/CSU n'a plaidé que pour la nomination d'un représentant chacun du gouvernement et de l'Union pour préparer la coopération sur les changements de loi.

Le gouvernement fédéral prévoit de discuter des plans avec l'Union et deux États fédéraux, Hesse et Basse-Saxe, la semaine prochaine. Buschmann a clarifié que cela ne serait pas seulement une communication à sens unique où les États dictent au gouvernement fédéral. Au lieu de cela, ils discuteront également des défauts de mise en œuvre avec les États. "Il y a beaucoup à discuter au niveau de l'autorité de l'État", a déclaré le politique du FDP.

Union : Certains aspects sont largement symboliques

L'Union a jugé le paquet insuffisant. "Il n'y a rien de mal dans la proposition présentée, mais elle manque malheureusement des mesures nécessaires", a déclaré le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, au "Rheinische Post". Le gouvernement fédéral "n'est pas disposé à traiter sérieusement la restriction de la migration illégale". En vue des discussions prévues, Linnemann a suggéré : "Si le gouvernement fédéral est intéressé par des discussions constructives, les limites, l'application de la règle de Dublin et les expulsions cohérentes doivent être discutées mardi". Ils ont apparemment les connaissances requises, mais "le problème réside dans la mise en œuvre", a noté Linnemann. "L'époque des groupes de travail est révolue."

Même l'expert juridique de la CSU, Volker Ullrich, a exprimé des doutes sur l'efficacité des mesures convenues. "Je crains que les mesures de la 'coalition arc-en-ciel' n'aillent pas assez loin", a-t-il déclaré aux journaux Funke. "Certaines choses, comme les améliorations de la législation sur les armes à feu, sont probablement plus symboliques en nature." Cependant, il a considéré les décisions comme "la première étape dans la bonne direction".

Entre-temps, la Police Union (GdP) en avait espéré plus. Le président de la GdP, Jochen Kopelke, a déclaré qu'ils avaient manqué de réglementations sur la surveillance des adresses IP et des améliorations rapides pour la police fédérale aux frontières. Une revue complète de ceux entrant des régions de groupes terroristes était nécessaire, a-t-il suggéré. Cependant, il a considéré les plans pour permettre à la police d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale biométrique comme une progression.

La Jeunesse verte a exprimé une critique sévère. "Le fait que la coalition arc-en-ciel réagisse à l'attaque terroriste horrible de Solingen en renforçant la mise en œuvre de la loi sur les étrangers est regrettable. Au lieu de lutter contre l'islamisme, les réfugiés sont pris pour cible", a déclaré la co-présidente Katharina Stolla. "Par peur de la droite, la coalition arc-en-ciel est de nouveau poussée à droite."

