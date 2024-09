- L'administration a l'intention d'offrir des avantages fiscaux pour les voitures électriques utilisées dans le secteur des services.

Le gouvernement prévoit d'offrir plus d'aides de l'État pour stimuler les ventes de véhicules électriques, en se concentrant sur des incitations fiscales plus généreuses pour les voitures électriques utilisées comme voitures de société. Cette mesure devrait être annoncée le mercredi, selon un projet de loi obtenu par les agences de presse.

Selon le projet de loi, le gouvernement vise à renforcer considérablement l'adoption de véhicules électriques en Allemagne. L'utilisation de mesures fiscales importantes est considérée comme cruciale pour atteindre cet objectif.

L'attrait pour les voitures électriques a diminué après le retrait des subventions de l'État. Le gouvernement a mis fin à ce qu'on appelle le bonus environnemental qu'il avait mis en place en décembre en raison de contraintes financières.

Mesures du Plan de Croissance Économique

During les discussions budgétaires en juillet, le gouvernement de coalition a convenu d'un "Plan de Croissance Économique". L'une des mesures prévoyait des incitations fiscales pour les voitures électriques utilisées comme voitures de société.

Plus précisément, cela implique l'introduction d'une dépréciation spéciale pour les véhicules électriques et similaires à zéro émission nouvellement immatriculés pour les entreprises à partir du 1er juillet 2024. De plus, le plafond fiscal pour la valeur de liste nette des véhicules électriques dans l'impôt sur les voitures de société sera relevé de 70 000 euros à 95 000 euros.

Le gouvernement soutient la croissance de la mobilité électrique

Le ministre de l'Économie Robert Habeck (Les Verts) a précédemment exprimé son intention de stimuler la demande de véhicules électriques. Il anticipe une "augmentation de la demande". Les voitures de société sont importantes, en particulier pour le marché de l'occasion, compte tenu de leur durée d'utilisation relativement courte.

Le projet de loi suggère que ces nouvelles mesures établiront "des incitations fiscales claires" Especially pour l'entrée rapide des véhicules électriques sur le marché corporatif. Seuls les véhicules purement électriques nouvellement achetés sont couverts par la réglementation, qui est prévue pour être en vigueur temporairement pour les achats entre juillet 2024 et décembre 2028. "La limite temporaire encourage les décisions d'investissement rapides."

Dépenses de l'État

Le projet de loi indique que la perte de recettes fiscales prévue pour 2024 est négligeable. Pour 2025, la perte de recettes fiscales est estimée à 480 millions d'euros, passant à 540 millions d'euros d'ici 2028.

