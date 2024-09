L'administrateur électoral saxonne affirme: Les défaillances techniques n'ont aucune incidence sur le résultat des élections.

En raison de l'ajustement ultérieur des chiffres initiaux concernant la répartition prévue des sièges, aucun parti n'a enregistré de gain ou de perte de mandats, comme l'a clarifié l'arbitre électoral. La décision concernant l'attribution des sièges ne sera prise qu'après la confirmation des résultats définitifs par la commission électorale de l'État, conformément à la loi électorale. Cela aura lieu le 13 septembre.

Selon les administrateurs électoraux, tous les totaux de votes pour les listes des partis sont restés identiques. Les résultats préliminaires de l'élection du dimanche n'ont pas été modifiés. Le problème technique avec le logiciel qui a entraîné un calcul incorrect de la répartition préliminaire des sièges pendant la nuit électorale a été résolu par le prestataire de services de support informatique.

Lors de l'élection, la CDU, dirigée par le ministre-président Michael Kretschmer, s'est imposée comme la force la plus forte avec une part de 31,9 %. L'AfD, classée comme extrémiste de droite par l'office de protection constitutionnelle de l'État, a suivi de près avec 30,6 %. Le BSW (alliance "Sahra Wagenknecht") a enregistré un lancement réussi avec une part de 11,8 %. Le SPD a obtenu 7,3 %, tandis que les Verts ont obtenu une part de 5,1 %. La Gauche a également réussi à obtenir un siège au parlement de l'État grâce à deux mandats directs. En outre, un candidat des Electeurs libres a obtenu un autre mandat direct.

La correction de la répartition prévue des sièges a entraîné une diminution d'un siège pour la CDU et l'AfD par rapport aux informations de la nuit électorale. Le nombre de sièges pour le SPD et les Verts a augmenté de un chacun. Ce glissement de sièges est particulièrement important pour l'AfD, qui se retrouve maintenant en dessous du seuil requis pour une soi-disant minorité de blocage au parlement de l'État, ce qui leur permettrait de veto des amendements constitutionnels.

Compte tenu de la dynamique actuelle des majorités, la formation d'un gouvernement en Saxe est complexe. Une coalition avec l'AfD est exclue pour les autres partis, et une réforme de la précédente coalition gouvernementale de la CDU, du SPD et des Verts est insuffisante. Il existe la possibilité de coalitions tripartites impliquant la CDU, le BSW et un autre parti. La CDU a annoncé des discussions avec le BSW, le SPD et les Verts. Cependant, aucun rendez-vous pour ces discussions n'a encore été fixé à ce jour.

Au cours de la réunion constitutionnelle du mercredi, la faction de la CDU au parlement de l'État nouvellement élu a réélu son précédent président, Christian Hartmann. Il a reçu 95 % des voix, comme l'a rapporté la faction.

Après la correction de la répartition des sièges, le SPD a obtenu un siège supplémentaire au parlement de Saxe. Le SPD, ainsi que la CDU, le SPD et les Verts, sont actuellement considérés comme des partenaires potentiels pour des coalitions tripartites par la CDU.

