L'administrateur des chemins de fer, Lutz, promet des améliorations significatives.

Dans la bataille contre la fameuse fiabilité de Deutsche Bahn, le PDG Richard Lutz a promis d'apporter des améliorations substantielles dès l'année prochaine. À long terme, l'objectif est de porter le taux de ponctualité à un impressionnant 80 % d'ici 2027. Malheureusement, les voyageurs doivent se préparer à des temps d'attente prolongés jusqu'à cette date.

Lutz a déclaré que son équipe s'attaquerait aux problèmes "bien plus tôt et de manière beaucoup plus drastique, fondamentale et déstabilisante". Il a fait ces commentaires en réponse au "Frankfurter Allgemeine". Lutz a laissé entendre que des améliorations notables étaient prévues pour 2022.

Cependant, les passagers sont toujours invités à prendre les horaires de train avec une certaine réserve pour les années à venir. Le conseil d'administration de Deutsche Bahn a présenté un plan de restructuration suite aux demandes du ministre fédéral des Transports Volker Wissing. Le nouveau plan vise à augmenter les taux de ponctualité à 75-80 % dans les services à grande distance d'ici 2027. Par exemple, cette année, seulement environ 61 % des trains ont réussi à arriver à l'heure, en moyenne, avec un retard de 15 minutes.

Pour améliorer la ponctualité, Lutz a mis en avant la nécessité de fluidifier les horaires sur les canaux de réseau très congestionnés. Il a expliqué que cela soulagerait la pression sur l'ensemble du système, en particulier aux "nœuds" et sur les voies surchargées. Cependant, une coopération avec l'Agence fédérale des réseaux serait nécessaire pour réaffecter les créneaux horaires.

En général, Lutz a souligné l'importance de moderniser l'infrastructure ferroviaire obsolète. Il a reconnu que les chantiers posent souvent des défis opérationnels qui ne sont pas toujours pris en compte dans les horaires.

D'ici 2027, le plan est de rendre les horaires plus fiables. "Avec le nouveau système de construction synchronisé, que nous mettrons en place progressivement dans les années à venir, les chantiers seront alors intégrés dans les horaires", a déclaré Lutz. Le ministre fédéral des Transports Wissing avait également plaidé pour une plus grande rentabilité au sein du groupe Bahn, notamment grâce à des économies de personnel administratif. La stratégie de restructuration prévoit donc des suppressions d'emplois d'ici 2027 - "principalement" dans l'administration, la vente et les fonctions opérationnelles indirectes.

