L'administrateur de la ville de Berlin préconise les freins à cheville après les attaques au couteau

En l'espace de quelques jours, Berlin est le théâtre de trois incidents sanglants impliquant des femmes poignardées, dont deux ont entraîné la mort. La ministre de la Justice de Berlin, Felor Badenberg, du parti CDU, a de nouveau exprimé ses préoccupations, déclarant : "C'en est assez de ces attaques brutales contre les femmes par des hommes. Il s'agit ni plus ni moins de pur misogynie." Elle demande instamment au ministre de la Justice Buschmann d'inclure le bracelet électronique dans la loi sur la protection contre la violence.

"Simultanément, nous menons des enquêtes au niveau de l'État, en considérant les amendements juridiques nécessaires et les mesures préventives", a déclaré Badenberg. "Un fait demeure indiscutable : ces incidents sanglants ne peuvent et ne doivent pas se poursuivre."

Le ministre de la Justice Marco Buschmann a récemment exprimé son point de vue lors d'une interview, considérant les bracelets électroniques comme un outil efficace contre la violence domestique et est ouvert à leur utilisation. Ces dispositifs transmettent la localisation et, en cas de violation de l'interdiction d'approcher et de contact, la police est immédiatement alertée.

Une femme de 36 ans survit à une attaque au couteau

Dans un autre incident choquant à Berlin, une femme de 36 ans a été violemment attaquée avec un couteau un mercredi, tandis qu'une femme de 28 ans est tombée victime un vendredi. Dans les deux cas, les auteurs présumés sont des hommes. Le suspect de l'attaque contre la femme de 36 ans est apparemment son ex-mari, soupçonné de féminicide, terme désignant le meurtre de femmes en raison de leur genre.

Un vendredi, une femme de 38 ans à Berlin a été agressée par un homme qui l'a étranglée et lacérée avec un couteau de cuisine. Heureusement, la police est intervenue à temps et a arrêté le suspect de 32 ans. La femme a été immédiatement transportée à l'hôpital.

Initiative gouvernementale du ministre des Affaires familiales

La ministre fédérale des Affaires familiales du parti Vert, Lisa Paus, est tout aussi déterminée à protéger les personnes touchées par la violence. "Notre pays est confronté à un problème préoccupant de violence contre les femmes", a-t-elle déclaré. "Il faut y mettre fin."

"Nous avons besoin non seulement d'un paquet de sécurité contre les terroristes armés de couteaux, mais aussi de mesures pour prévenir et protéger les femmes de la violence", a déclaré Paus.

À cet égard, elle prévoit d'introduire une loi d'assistance à la violence, conçue pour garantir la protection de toutes les victimes de violence. "Cela nécessitera un investissement financier, nous permettant de soutenir les États dans l'établissement de plus de centres de prévention et de protection pour les femmes", a noté Paus. "Actuellement, il y a trop peu de ces installations. Deux féminicides à Berlin en une semaine équivalent à une femme tuée tous les deux jours en Allemagne par son partenaire ou son ex-partenaire. Cette colère et cette frustration sont difficiles à contenir."

