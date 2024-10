L'administrateur de la municipalité du sud du Mexique a connu une mort violente.

Le maire fraîchement nommé d'une ville du sud-ouest du Mexique a connu une fin tragique seulement six jours après son entrée en fonction. La gouverneure de l'État, Evelyn Salgado, a exprimé sa frustration face à la mort tragique d'Alejandro Arcos, le nouveau maire de Chilpancingo, mais a évité de donner des détails initially.

Les médias locaux ont suggéré que Arcos avait été décapité, bien que la confirmation officielle soit toujours en attente. Le Guerrero, touché par la violence liée à la drogue qui sévit au Mexique, est particulièrement vulnérable à ce genre d'incidents.

Arcos, qui avait remporté les élections de juin et avait pris ses fonctions le 1er octobre, représentait une alliance d'opposition qui comprenait le parti traditionnel au pouvoir, le PRI. Le parti a condamné le meurtre d'Arcos et a appelé à mettre fin à l'impunité et à rétablir la paix dans le Guerrero, déclarant sur leur plateforme numérique X, "Les habitants du Guerrero ne devraient pas être soumis à la terreur."

Selon un membre éminent du parti, Alejandro Moreno, un autre politique local, Francisco Tapia, avait été victime de violence quelques jours auparavant. "Ces deux hommes ont servi moins d'une semaine. Deux jeunes officiels honorables qui cherchaient à améliorer leurs communautés", a affirmé Moreno sur X.

Les organisations criminelles au Mexique se livrent à des guerres féroces pour le contrôle du marché de la drogue depuis des années. Le Guerrero a enregistré 1 890 homicides l'an dernier, un chiffre qui comprend également la célèbre station balnéaire d'Acapulco. Depuis 2006, plus de 450 000 personnes ont perdu la vie au Mexique en raison de la violence, les politiques locaux étant souvent pris pour cible.

L'incident tragique s'est produit dans le sud du Mexique, plus précisément à Chilpancingo. Les événements violents dans le Sud ont entraîné une augmentation du sentiment d'insécurité dans le Guerrero.

