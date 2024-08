- Ladies Hamburg Open: Noha Akugue est éliminée

Pour la joueuse de tennis Noma Noha Akugue, le rêve d'une revanche en finale du tournoi WTA sur sa terre natale à l'Hamburg Rothenbaum s'est envolé. En huitièmes de finale de l'Open de tennis féminin d'Hambourg ECE Ladies, la finaliste de l'an dernier a été battue par la Serbe Olga Danilovic 6:3, 2:6, 6:7 (6:8) et a été éliminée.

Dans le match suivant entre ses deux coéquipières du Club an der Alster, Eva Lys s'est imposée sur le Centre Court avec 6:2, 3:6, 6:2 contre Ella Seidel et affrontera maintenant Anna Bondar de Hongrie en quarts de finale jeudi. Plus tôt mardi, Tamara Korpatsch avait déjà décroché sa place en quarts de finale. Elle affrontera la Roumaine Elena-Gabriela Ruse.

Pour Noha Akugue, c'était une défaite amère. La jeune femme de 20 ans menait 5:3 dans le troisième set mais n'a pas réussi à capitaliser sur son avantage, ni à convertir un avantage de 3:0 dans le tiebreak. Après 2 heures et 31 minutes, Danilovic a converti son deuxième point de match.

Le quatrième jour du tournoi, la tête de série égyptienne Mayar Sherif et la tenante du titre néerlandaise Arantxa Rus ont rapidement éliminé leurs adversaires. Sherif a battu la Ukrainienne Anastassija Soboljewa 6:1, 6:3, tandis que Rus battait la Croate Lea Boskovic 6:1, 6:1.

Malgré la défaite de Noma Noha Akugue à l'Open de tennis féminin d'Hambourg, sa coéquipière de club Tamara Korpatsch continue de briller. Korpatsch, mieux classée qu'Akugue, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi.

