L'adaptation de Lady Chatterley par Netflix raconte une histoire de libération - à travers les vêtements.

Dans la scène d'ouverture, Lady Constance Chatterley porte une robe de mariée démonstrative, bordée de dentelle - un style classique qui convient à la jeune femme aristocratique qu'elle est. Ensuite, une série d'ensembles sombres et soignés prend le relais lorsqu'elle arrive dans la propriété de son mari Clifford (où ils s'installent après son retour, paralysé, de la Première Guerre mondiale). Les looks discrets signalent son rôle de maîtresse de maison et, de plus en plus, le sentiment d'enfermement qu'elle commence à ressentir dans son mariage, qui manque désormais d'intimité physique en raison des blessures de son mari. Plus tard, lorsqu'elle rencontre le garde-chasse, son futur amant, Oliver Mellors, tout change et ses choix vestimentaires s'accordent avec sa libération émotionnelle et physique.

"Je voulais que les vêtements de Constance reflètent le voyage qu'elle entreprend et parlent de la romance et de la liberté qu'elle expérimente", a déclaré la costumière du film, Emma Fryer, lors d'un entretien téléphonique.

Cette liberté est au cœur de la raison pour laquelle l'œuvre de Lawrence a scandalisé le monde littéraire lors de sa première publication en 1928. L'intrigue met en scène une liaison entre la jeune Lady Chatterley, mariée et appartenant à la classe supérieure, et Mellors, également marié et appartenant à la classe ouvrière, à une époque où les relations interclasses étaient jugées socialement inacceptables et où le divorce n'était accordé que sur preuve d'un crime matrimonial.

Ce qui a vraiment fait sensation, cependant, c'est la description explicite des relations sexuelles entre les deux protagonistes - une description si franche qu'elle a conduit à l'interdiction du roman dans de nombreux pays et a déclenché un procès pour obscénité historique en Angleterre, pays d'origine de Lawrence (où le livre a finalement été publié en 1960).

Le nouveau film, réalisé par Laure de Clermont-Tonnerre, est largement fidèle au livre, mais présente ses personnages et ses différents thèmes - division des classes, autonomisation des femmes, conscience sexuelle - avec une profondeur et une sensibilité qui ont rarement été accordées à l'œuvre originale de Lawrence.

Les scènes de sexe torride et lascive ne manquent pas, bien sûr. Mais tout au long du film, Constance et Oliver - interprété par Jack O'Connell - sont montrés comme des êtres vulnérables, voire fragiles, dont la connexion érotique n'est pas simplement le résultat d'une attirance physique, mais du désir d'être heureux et libéré des limites des attentes sociales.

La garde-robe de Corrin est essentielle pour mettre en évidence cette libération et donner une nouvelle tournure au genre toujours populaire du drame d'époque.

Des vêtements que l'on pourrait porter aujourd'hui

Alors que les tenues de Lady Chatterly de Corrin se composent de tissus sombres et capiteux dans des pourpres et des rouges sombres, les vêtements qu'elle porte une fois qu'elle commence à maîtriser sa sexualité et, de plus en plus, sa propre vie, s'orientent vers des matières plus légères et diaphanes, des mousselines et des superpositions subtiles (qui ont également été conçues pour s'enlever facilement lors des scènes de sexe osées). On trouve des jupes vaporeuses et des camisoles fines et simples, des cardigans douillets et des jupons délicats.

La palette de couleurs change également, passant à des roses bébé et à des jaunes ensoleillés, à des imprimés floraux et à des bleus doux. Dans la dernière partie du film, alors qu'elle se rend à Venise à la suite du scandale entourant sa liaison extraconjugale et qu'elle est rejetée par la haute société à laquelle elle appartenait, son style se transforme à nouveau, adoptant des verts vifs, des motifs texturés et des touches de couleur audacieuses par le biais de ceintures - une allusion, peut-être, à son sentiment croissant de confiance en soi.

"Au fur et à mesure que le film progresse, il y a un réel sentiment de relâchement", a déclaré Fryer à propos de cette évolution vestimentaire. "Elle est manifestement piégée lorsque nous la voyons pour la première fois à Wragby [la propriété où elle vit avec Clifford], puis, peu à peu, elle s'ouvre. J'ai abordé les costumes en gardant cette image à l'esprit".

Mme Fryer a commencé par faire des recherches approfondies sur la période, en étudiant la mode des années 1920, des photographies et des dessins de l'époque pour créer son tableau d'ambiance. L'esthétique qu'elle a trouvée correspondait parfaitement à sa vision de la métamorphose de Lady Chatterley

"Toute la décennie allant de la fin de l'ère victorienne à l'après-guerre a été incroyablement intéressante du point de vue de la mode, car il y a eu beaucoup de changements", explique-t-elle. "Les vêtements sont devenus moins rigides, moins ajustés - les corsets avaient enfin disparu. Cela a permis de rassembler la garde-robe de Connie et de la rapprocher de son univers et de son esprit libre".

Pour présenter Constance comme la femme moderne qu'elle est, la costumière s'est également inspirée des styles actuels. Elle a visité Harrods et Selfridges à Londres, pour finalement intégrer quelques marques du XXIe siècle dans les looks finaux, à côté de pièces authentiques et d'articles sur mesure inspirés des années 1920.

"Dès le départ, nous voulions que la garde-robe de Contance soit intemporelle et qu'elle comporte des éléments contemporains", explique-t-elle. "C'est une femme d'aujourd'hui, et il était important que cela se traduise dans sa garde-robe.

Le mélange et l'assortiment ont permis de rendre la garde-robe "ludique, légère et très moderne", a ajouté Mme Fryer. "Ce sont des vêtements que l'on peut porter aujourd'hui et dans lesquels on se sent bien.

Un changement dans un genre bien-aimé

Cette infusion de modernité place "L'amant de Lady Chatterley" dans la lignée d'une tendance parmi les drames d'époque populaires sortis ces dernières années, selon Faye Woods, professeur associé de cinéma et de télévision à l'université de Reading au Royaume-Uni.

"De nombreux drames d'époque actuels tentent d'aborder l'histoire de différentes manières ou sous différents angles - dans le cas de Lady Chatterley, du point de vue de Constance - afin d'explorer des histoires sous-représentées et de donner une nouvelle tournure au genre", a déclaré Faye Woods lors d'un entretien téléphonique.

"Les adaptations récentes permettent au public de rêvasser tout en interprétant le passé d'une manière qu'il juge proche de son propre monde", a déclaré Mme Woods. "D'où leur popularité. Nous prenons plaisir à quelque chose qui ne nous ressemble pas, mais auquel nous pouvons nous identifier.

Les vêtements jouent un rôle clé dans ce phénomène.

"Dans les drames d'époque, les costumes sont souvent axés sur la texture et le toucher", explique Mme Woods. "En mettant l'accent sur le tissu, la construction et les détails, ils apportent une profondeur supplémentaire à l'histoire, que ce soit dans des scénarios somptueux à grande échelle ou dans des contextes vraiment intimes, car ils attirent le spectateur au plus près.

Dans les drames dont l'intrigue est antérieure au féminisme contemporain, en particulier, la garde-robe des personnages féminins peut servir à mettre en évidence les contraintes dans lesquelles ces femmes vivent mais qu'elles tentent de repousser. L'abandon par Lady Chatterley des robes drapées au profit d'étoffes délicates en est un bon exemple : son "délestage" de l'habillement formel n'est pas seulement un choix de style, mais un acte de liberté et de défi face à l'élitisme aristocratique.

"L'amant de Lady Chatterley sort sur Netflix le 25 novembre.

