L'adaptation à l'Apple Vision Pro devient une expérience familière.

La Vision Pro, développée par Apple, est un appareil de technologie de rupture qui surpasse ses concurrents de longue date. C'est une expérience grisante à utiliser et on s'adapte rapidement à ses fonctionnalités. Cependant, pour l'instant, elle reste un plaisir solitaire.

En Allemagne, la Vision Pro est disponible depuis environ deux mois. Une revue pour évaluer ses capacités a été conduite, et comme les autres, ntv.de a été initialement captivé par cette technologie innovante. Toutefois, il reste à voir combien de temps cette fascination durera. ntv.de a utilisé la Vision Pro presque quotidiennement pendant environ quatre semaines pour déterminer si les lunettes informatiques d'Apple d'environ 4000 euros conviennent également à un usage quotidien.

Délectation visuelle

L'enthousiasme pour les capacités visuelles de la Vision Pro persiste après un mois. La qualité de l'image 4K devant vos yeux est remarquablement excellente. Cela se remarque particulièrement lorsque vous utilisez les lunettes comme cinéma domestique et que vous agrandissez un écran virtuel vaste. Diverses applications le soutiennent, y compris la jouissance du contenu RTL+ sur la Vision Pro.

Le plus délicieux est les films en 3D tels qu'Avatar et les "Environnements" d'Apple. Ce sont des paysages où vous vous trouvez au milieu et pouvez explorer les environs. C'est parfois époustouflant, souvent beau, parfois enchanteur, mais pas toujours bien défini. Vous regardez également des films à 180 degrés la bouche grande ouverte. Bien que vous ne puissiez pas regarder en arrière comme dans les "Environnements", vous avez toujours l'impression de surfer sur la vague, d'être en équilibre sur une corde au-dessus d'un immense abîme ou de plonger parmi les requins.

Après un mois, vous en voulez plus, mais vous remarquez que l'offre de tels contenus reste limitée. Toutefois, vous continuez à découvrir des offres 3D, car elles ne sont pas limitées aux lunettes de réalité mixte d'Apple, mais fonctionnent également sur d'autres lunettes VR. ntv.de a également vu des exemples qui montrent que les diffusions sportives immersives pourraient être une tendance majeure.

Il est également possible d'enregistrer des vidéos pour la Vision Pro à l'aide d'un iPhone 15 Pro (Max). Elles ont l'air bonnes tant que vous évitez les mouvements rapides. Les clips enregistrés à l'aide des lunettes elles-mêmes sont plus fluides. Cependant, il y a encore de la place pour l'amélioration dans les deux cas.

Contrôle exceptionnel

En termes d'immersion, Apple excelle. Cela est obtenu grâce à la qualité de l'image devant vous et à l'excellent son (3D) des écouteurs intégrés dans les branches de gauche et de droite. Ils font presque illusion parfaite.

Il est également fantastique que vous puissiez ajuster le niveau d'immersion en continu à l'aide de la couronne numérique sur le dessus. Cela signifie que vous pouvez complètement bloquer votre environnement ou le laisser entrer autant que vous le souhaitez. Et voici l'aspect attrayant de la Vision Pro qui est typiquement digne d'Apple.

Quiconque pense que les commandes des lunettes sont compliquées se trompe. Vous les maîtriserez en quelques minutes, et après quelques heures, vous contrôlerez le dispositif comme un professionnel. Outre la couronne, il n'y a qu'un autre bouton, principalement pour prendre des photos et des vidéos.

Autrement, vous sélectionnez avec vos yeux, tapez, faites glisser ou agrandissez avec votre pouce et votre index. Vos mains peuvent reposer confortablement sur vos jambes, car les caméras intégrées les suivent également là. Vous pouvez également utiliser vos doigts dans diverses applications compatibles pour dessiner, faire pivoter des corps 3D, etc.

Le système d'exploitation et l'interface utilisateur visionOS sont suffisants, mais ils manquent de "wow" factor. Vous ne pouvez pas personnaliser ou même créer de dossiers. Mais pour l'instant, cela suffit.

Suffisamment précis pour taper

La nature du contrôle pourrait être préjudiciable, si ce n'est la performance parfaite d'Apple ici. Et pour taper de longs textes, il y a un clavier virtuel que vous pouvez déplacer comme des fenêtres ouvertes à la distance souhaitée. On peut voir ses mains suffisamment clairement pour écrire sans problème à l'aide du système de recherche à deux doigts. Si vous ne voulez pas, vous pouvez simplement connecter un clavier physique aux lunettes. Dans le test, cela a même fonctionné avec un ancien clavier d'un fabricant disparu. Et enfin, il y a Siri, à qui vous pouvez dicter un texte ou effectuer d'autres actions via une commande vocale.

Parlant de connexion : bien qu'il ne soit pas possible d'introduire des personnes réelles dans des expériences 3D, vous pouvez connecter un MacBook ou un iPad avec quatre regards et des gestes de doigt en quelques secondes et partager ce que vous voyez en 2D. Il est tout aussi facile d'utiliser la Vision Pro comme écran Mac. Si vous réglez l'immersion à la valeur la plus faible, il est même possible de taper sur le clavier de l'ordinateur - si vous pouvez le faire sans regarder.

Voyez à travers les yeux de quelqu'un, petit !

Vous ne pouvez pas littéralement voir à travers les lunettes ; cela se fait grâce à ses caméras. Cependant, les autres peuvent percevoir que vous les regardez. La Vision Pro affiche les yeux filmés à l'extérieur lorsqu'elle détecte que vous êtes regardé. Cela peut être un peu effrayant, mais c'est similaire lorsque vous utilisez votre avatar pour les appels FaceTime, que vous scannez avec les caméras de la Vision Pro en tenant les lunettes devant votre visage. Les gestes sont captés de manière surprenante, en particulier les mouvements de la bouche, mais vous avez l'air un peu fantomatique.

Potentiel de coopération extraordinaire

Il est agréable de participer à des appels FaceTime avec d'autres utilisateurs de Vision Pro. Pas seulement parce que vous ne vous sentez pas mal à l'aise lorsque d'autres utilisateurs apparaissent également sous forme d'avatars extrêmement réalistes, mais aussi parce que vous pouvez vous gathering dans des pièces virtuelles ou discuter et collaborer sur des projets partagés. Il est même possible de "toucher" et de modifier des objets partagés.

Cela pourrait potentiellement être l'avenir des dispositifs comme la Vision Pro et la technologie similaire. Cependant, pour l'instant, il n'est pas largement accessible ou couramment utilisé. Depuis que peu de personnes ont une Vision Pro, et que celles qui en ont ne sont pas nécessairement dans votre cercle, il est dommage que nous ne puissions pas pleinement expérimenter ses capacités de collaboration virtuelle telles que décrites dans la session d'essai de ntv.de.

Transformer un espace de travail avec la Vision Pro est plausible, étant donné sa capacité à séparer divers écrans affichant différents logiciels dans une pièce. Gérer des tâches n'a jamais été plus simple et efficace ! Malheureusement, les paramètres de travail ne peuvent pas encore être enregistrés.

Les joueurs apprécieront également la Vision Pro, surtout avec les jeux 3D. Vous pouvez même y connecter une manette PlayStation, par exemple. Bien que la sélection ne soit pas encore très large, les jeux exceptionnels qui vous permettent de mixer virtuellement, comme l'application mix genius, sont encore assez rares.

Durable mais Lourd

Bien que le contenu supplémentaire et les applications supérieures soient susceptibles d'émerger avec le temps, le principal inconvénient de la Vision Pro est son poids de 650 grammes. Au début, elle est confortable, mais après environ une demi-heure, elle commence à peser, laissant des marques sur votre visage. L'utilisation de la bande double plutôt que de la version de base rend la Vision Pro plus confortable pour des périodes prolongées.

La durée de vie de la batterie externe n'a pas été un problème. Elle dure environ deux heures et demie seule et peut même être chargée en cours d'utilisation – par exemple, en utilisant une power bank en déplacement.

Résumé

La Vision Pro d'Apple est un ordinateur lunette exceptionnellement puissant qui surpasse ses prédécesseurs dans de nombreux domaines. Son mécanisme de commande est un chef-d'œuvre, et elle est visuellement et auditivement époustouflante. Malgré certaines applications captivantes qui laissent entrevoir son plein potentiel, la rareté des applications et du contenu freine sa justification pour son prix d'au moins 4 000 euros.

Cependant, son principal défi est probablement la rareté de ces appareils. Étant donné son potentiel pour révolutionner la collaboration créative et productive dans le domaine virtuel, l'avenir est entre ses mains, et on ne peut que rêver des possibilités illimitées qu'elle pourrait débloquer.

