- L'ADAC s'attend à une congestion pour les vacanciers de retour de vacances

L'ADAC prévoit des embouteillages pour les vacanciers rentrant chez eux ce week-end. En raison de la fête régionale de Maria Himmelfahrt le jeudi, certains vacanciers en voiture de Bavière pourraient déjà partir mercredi après-midi. Le jour férié lui-même et également le vendredi, il pourrait y avoir moins de circulation que d'habitude sur les routes de la Bavière, a annoncé l'ADAC. Le club de circulation s'attend à ce que les autoroutes soient à nouveau bondées le week-end. La raison est la fin prochaine des vacances dans plusieurs autres États fédéraux.

Dans l'ensemble, la circulation sur les routes diminuera progressivement. En Bavière et en Bade-Wurtemberg, il y aura à nouveau de l'affluence en septembre - avec le trafic de retour dans ces deux États, a déclaré un porte-parole de l'ADAC Nordbayern.

Le risque d'embouteillages reste élevé dans les pays voisins : en particulier, des bouchons sont à prévoir sur les routes à grande distance menant aux côtes italienne, française et croate, ainsi que sur les routes de montagne du col du Tauern, du Fernpass, de l'Inntal, du Brenner, du Phyrn, des Karawanken et du Gothard. Il pourrait également y avoir de l'affluence sur les routes à grande distance menant en Scandinavie, en Pologne et aux Pays-Bas dans les deux sens.

Les automobilistes doivent s'attendre en particulier à des contrôles aux frontières en entrant depuis l'Autriche, mais aussi aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, la Suisse et la France.

L'ADAC recommande, si possible, de voyager en semaine. Il est important de bien se préparer, de vérifier l'itinéraire avant de partir et de décider en fonction de la situation si un itinéraire alternatif pour éviter les embouteillages est judicieux, a déclaré le porte-parole de l'ADAC Nordbayern.

Le week-end, l'ADAC prévoit à nouveau des autoroutes bondées en raison des vacanciers rentrant de plusieurs États. Malgré une diminution du trafic en Bavière et en Bade-Wurtemberg en septembre, les automobilistes doivent être vigilants quant aux éventuels embouteillages ce week-end, surtout sur les routes à grande distance menant aux pays voisins.

Lire aussi: