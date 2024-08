L'ADAC prévoit que les embouteillages reprendront ce week-end.

L'ADAC met en garde contre les embouteillages et les retards prévus pour le week-end en raison de la fin des vacances dans plusieurs États fédéraux. De nombreux vacanciers sont attendus sur les routes samedi et dimanche, a annoncé le club automobile. Parmi eux figurent les voyageurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Hesse, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre et du sud des Pays-Bas, où les vacances se terminent également prochainement.

On s'attend à moins de déplacements vers les régions de vacances par rapport aux week-ends précédents. Vers la mer ou les montagnes, ce sont principalement les conducteurs de Bade-Wurtemberg et de Bavière qui sont encore sur les routes, où la quatrième semaine de vacances commence. En raison de la fête régionale de Maria Himmelfahrt jeudi, de nombreux vacanciers en voiture de Bavière sont susceptibles de commencer leur week-end mercredi après-midi.

L'ADAC s'attend à des embouteillages importants sur les autoroutes allemandes aux longs chantiers ou aux sections où le nombre de voies est réduit. Dans les pays voisins, des embouteillages sont attendus sur les routes du Tauern, du Fernpass, de l'Inntal, du Brenner, du Pyhrn, des Karawanken et du Gotthard, ainsi que sur les routes menant aux côtes italienne, française et croate. Cependant, des retards peuvent également se produire sur les routes menant en Suède, en Pologne et aux Pays-Bas.

De plus, l'ADAC signale que des contrôles à la frontière autrichienne peuvent également entraîner des retards. De même, des contrôles accrus ont lieu aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, la Suisse et la France, selon le club automobile.

Malgré moins de voyageurs se dirigeant vers les régions de vacances, l'ADAC prévoit de importants embouteillages et retards sur les autoroutes allemandes en raison des vacanciers rentrant de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Hesse, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre et du sud des Pays-Bas, selon le club automobile. De plus, l'ADAC conseille aux voyageurs de se préparer à des retards possibles à la frontière autrichienne en raison de contrôles accrus, ce qui pourrait également affecter les voyageurs rentrant de destinations de vacances dans les pays voisins, comme l'Italie, la France et la côte croate, ainsi que ceux se dirigeant vers la Suède, la Pologne et les Pays-Bas.

Lire aussi: