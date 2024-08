L'ADAC prévoit des autoroutes pleines en Allemagne d'ici le week-end

Ce week-end, les autoroutes allemandes sont attendues être très fréquentées, selon les estimations de l'ADAC. Les voyageurs doivent s'attendre à des embouteillages et des perturbations possibles, a déclaré un porte-parole. En août, les autoroutes sont toujours très fréquentées car de nombreux États fédéraux sont en vacances d'été ou approchent de la fin de leurs vacances.

Au retour, les voyageurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Hesse, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre et du sud des Pays-Bas sont attendus. Pour de nombreuses personnes de Bavière et du Bade-Wurtemberg, les voyages de vacances ne font que commencer.

Un premier pic a déjà été enregistré - du moins en Bavière. Autour de l'Ascension de la Vierge, de nombreuses personnes étaient sur les routes mercredi et jeudi, selon le porte-parole. Ce week-end, il pourrait y avoir une circulation plus dense et des embouteillages, surtout sur les "itinéraires de vacances classiques". En Allemagne du Sud, cela comprend l'A8, mais aussi l'A7, l'A93 et l'A5 vers la Suisse.

Il peut également y avoir de l'affluence dans le nord, selon le porte-parole de l'ADAC - sur les côtes, par exemple, sur l'A7 ou l'A1. Mais de nombreuses personnes se déplaceront également autour des grandes zones métropolitaines : lorsque les voyageurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie rentrent chez eux, "il y a toujours de l'affluence".

Compte tenu des vacances d'été en cours et du volume élevé de voyageurs, l'autoroute allemande A8, en particulier dans les régions du sud, pourrait connaître une circulation plus dense et des embouteillages ce week-end, similaire aux modèles observés autour de l'Ascension de la Vierge. De plus, les autoroutes A7 et A1 le long des côtes, ainsi que les grandes zones métropolitaines, sont attendues être animées par les voyageurs qui rentrent de leurs vacances.

