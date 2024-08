- L'ADAC n'estime "exceptionnellement excellent" qu'un seul modèle: voici les véhicules électriques de première classe qu'ils recommandent.

Le Club Automobile d'Allemagne, plus connu sous le nom d'ADAC, effectue des évaluations de véhicules tout au long de l'année. Cette organisation publie régulièrement les résultats, classés par catégorie de véhicule, offrant un aperçu concis des modèles considérés comme les meilleurs dans leur catégorie selon ses critères établis. Après l'approbation des tests, les véhicules reçoivent trois notes de classement : résultat global et notes individuelles pour le coût et l'efficacité coût-avantages.

Les automobiles subissent des inspections approfondies pour les performances de conduite, les caractéristiques de sécurité, la praticité, la capacité de chargement et de nombreuses autres spécifications. Pour les véhicules électriques, les facteurs tels que l'autonomie et la vitesse de recharge prennent une importance considérable. Le club publie régulièrement les résultats, la dernière mise à jour du tableau des véhicules électriques ayant eu lieu à la fin août.

Un événement important s'est produit en mai - pour la première fois, un véhicule a obtenu une note globale exceptionnelle de "très bien". La Volkswagen ID.7 Pro a obtenu un 1,5 de la part des testeurs.

Les meilleurs véhicules électriques dans leurs catégories

Bien que d'autres fabricants se démarquent également, dans la catégorie des citadines, la Fiat 500e La Prima, équipée d'une batterie de 42 kilowattheures, se place actuellement en tête de la liste. Le véhicule a obtenu une note de 2,4 grâce à ses performances de conduite remarquables, sa maniabilité efficace et ses attributs environnementaux remarquables. Les impacts négatifs proviennent prévisiblement de la capacité de chargement et de l'espace.

En revanche, dans la catégorie des compactes, la Hyundai Kona Electric, équipée d'une batterie de 65,4 kWh et du pack Prime, lider le classement. Le véhicule a reçu un 2 lors du test, indiquant des insuffisances principalement dans les matériaux intérieurs et le coût - le véhicule est actuellement vendu 45 340 euros.

Dans la catégorie des moyennes inférieures, Volvo l'emporte avec la XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range Ultimate. Le véhicule a obtenu une note de 1,7, saluant sa gamme complète de fonctionnalités, ses normes de sécurité élevées, ses performances robustes et sa conduite remarquable.

Dans la classe de luxe, Porsche et Mercedes partagent la première place, obtenant toutes deux une note de 1,6, avec le Taycan Performance Plus et l'EQS 450+, respectivement. Les prix élevés des deux modèles pourraient avoir empêché la note parfaite - les deux dépassent le seuil de 100 000 euros.

L'ascension des fabricants de l'Est et la lutte de Tesla

En ce qui concerne les fabricants de l'Est, ADAC observe : "Bien qu'aucun modèle n'ait encore atteint le sommet, les véhicules électriques de production chinoise ont désormais dépassé les notes passables dans le test ADAC. Des exemples illustrants incluent Nio avec les modèles technologiquement avancés ET5, ET7 et EL6/EL7, ainsi que le Xpeng G9".

ADAC anticipe "que la concurrence pour les positions de pointe et les parts de marché va continuer à s'intensifier". Cette prévision pourrait éventuellement affecter Tesla. Actuellement, le Tesla Model 3 dans la catégorie des moyennes et le Model Y ont tous deux obtenu une note de 2, maintenant une position modérée dans le classement. Les modèles de luxe S et X ne

Lire aussi: