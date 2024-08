- L'ADAC ne considère qu'un seul modèle comme "excellent": il s'agit des véhicules électriques de premier ordre, selon ses évaluations.

L'Auto Club Allemagne, abrégé en ADAC, effectue des évaluations de voitures tout au long de l'année. Ces évaluations sont régulièrement publiées, segmentées par type de véhicule, offrant un résumé des modèles considérés comme exceptionnels dans leurs classes respectives selon leurs normes. Après l'évaluation, les véhicules reçoivent trois notes pour les classer : une note globale et des notes individuelles pour le coût et le rapport prix/prestation.

Au cours de ces évaluations, les véhicules sont soumis à des tests rigoureux, les testeurs examinant des facteurs tels que les performances de conduite, les caractéristiques de sécurité, la praticité quotidienne, la capacité de chargement et plus encore. Pour les véhicules électriques, les facteurs tels que l'autonomie et la vitesse de recharge sont également des considérations critiques. Les derniers résultats de véhicules électriques ont été mis à jour à la fin du mois d'août.

En mai, un événement a suscité de l'excitation - pour la première fois, une voiture a obtenu une note globale "excellent". La VW ID.7 Pro a obtenu un 1,5 grâce à ses performances impressionnantes, ses caractéristiques de sécurité et son impact environnemental exceptionnel.

Cependant, d'autres marques se démarquent également. Dans la plus petite classe, la Fiat 500e La Prima avec une batterie de 42 kWh occupe actuellement la première place. Le véhicule a obtenu un 2,4 grâce à sa conduite fluide, sa maniabilité sécurisée et ses propriétés écologiques exceptionnelles. La capacité de chargement et l'espace de rangement du véhicule ont été pris en compte dans sa note.

En classe compacte, la Hyundai Kona Electric avec une batterie de 65,4 kWh et le pack Prime est en tête. Ce véhicule a reçu un parfait 2, mettant en évidence des faiblesses principalement dans les matériaux intérieurs et le coût - actuellement vendu 45 340 euros.

En classe moyenne inférieure, Volvo est en tête avec la XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range Ultimate. Le véhicule a obtenu un 1,7 pour son équipement complet, sa haute sécurité, ses performances suffisantes et son expérience de conduite solide.

En classe de luxe, Porsche et Mercedes partagent la première place avec le Taycan Performance Plus et l'EQS 450+, respectivement, tous deux avec un score de 1,6. Les prix prohibitifs ont peut-être influencé la note maximale - les deux véhicules démarrent à plus de 100 000 euros.

En ce qui concerne les fabricants de l'Est, l'ADAC mentionne : "Bien que aucun modèle n'ait encore atteint le niveau supérieur, les véhicules électriques des usines chinoises obtiennent désormais des notes plus que satisfaisantes dans les évaluations de l'ADAC. Des exemples de cela incluent Nio avec ses modèles technologiquement avancés ET5, ET7, EL6 et EL7, ainsi que Xpeng et son G9."

L'ADAC anticipe "que la concurrence pour les positions de tête et les parts de marché va encore s'intensifier". Cela pourrait également avoir des implications pour Tesla. Actuellement, le Tesla Model 3 se trouve au milieu du classement avec un score de 2,0, tandis que le Model Y n'est pas loin derrière. Les modèles de luxe de Tesla, S et X, sont absents du classement. Si Tesla ne sort pas bientôt quelque chose d'innovant, la concurrence lancera de nouveaux modèles, mettant progressivement en difficulté les véhicules populaires de l'écurie de Musk.

