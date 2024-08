- L'actuel directeur général de Sinsheim vise à assumer le rôle de président du Hoffenheim FC.

Le maire actuel de Sinsheim, Jörg Albrecht, est actuellement le seul candidat au poste de président de TSG 1899 Hoffenheim, comme l'a annoncé le club de football professionnel lui-même. Avant cela, l'équipe, soutenue par le bienfaiteur Dietmar Hopp, était temporairement dirigée par Simone Engelhardt, après le départ de Kristian Baumgaertner en raison de problèmes de santé début juillet.

Engelhardt a causé un remue-ménage quelques semaines plus tard en procédant à un remaniement du personnel. TSG a dit au revoir à leur manager de longue date Alexander Rosen, et deux directeurs généraux - Denni Strich (partant le 31 octobre) et Jan Mayer (changement de poste) - ne poursuivront pas leurs fonctions. Le seul à rester est l'avocat du club, Markus Schutz, qui a rejoint l'équipe en été.

La prochaine assemblée générale des membres aura lieu le 2 septembre (19h00) à Sinsheim pour élire le nouveau président du club. Le quinquagénaire Albrecht, qui quitte son poste dans la ville le 31 août, a déclaré : "Sinsheim doit beaucoup à TSG Hoffenheim. Je souhaite rendre quelque chose en retour." Il a ajouté : "Les discussions récentes ont été marquées par un immense respect. Je suis heureux d'avoir reçu le soutien de divers côtés."

