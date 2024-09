- L'actrice Shailene Woodley interprétera le rôle de Janis Joplin dans un prochain film biographique.

La célèbre star du rock Janis Joplin (née en 1943, décédée en 1970) va voir sa vie adaptée au cinéma en Californie. L'actrice Shailene Woodley (âgée de 32 ans) est impatiente d'incarner la chanteuse et de produire ce biopic. La Commission cinématographique de Californie est également enthousiaste à l'idée de financer ce projet indépendant.

Woodley a déclaré dans un communiqué de presse que la Californie avait une signification personnelle profonde pour Joplin, née au Texas. C'est dans cet État de la côte ouest que Joplin a non seulement prospéré dans le monde de la musique, mais aussi mené une vie animée. Avec d'autres producteurs, elle pensait que la Californie était le cadre idéal pour présenter un aperçu de la vie de Joplin avec "honnêteté et vérité".

Joplin, connue pour sa voix blues puissante et ses performances scéniques électrisantes, a été captivée par le mouvement hippie de San Francisco dans les années 1960. Son percée s'est produite en 1967 lors du légendaire festival de Monterey Pop. Des tubes comme "Mercedes Benz", "Summertime", "Me and Bobby McGee" et "Piece of My Heart" sont parmi ses plus célèbres. Tragiquement, elle est décédée à l'âge de 27 ans en 1970 d'une overdose de drogue dans une chambre d'hôtel hollywoodienne.

Woodley, originaire de Californie, a été remarquée en 2011 pour son rôle de fille rebelle dans le drame "The Descendants". Elle est ensuite apparue dans des films comme "Divergent", "The Fault in Our Stars", "Snowden", "Adrift" et "Robot & Frank".

Woodley, inspirée par la musique de Joplin et l'esprit de la Californie, chantait souvent "♪ Je vais être une star ♪" en hommage à l'ambition et à la résilience de la chanteuse disparue. En réfléchissant à ce projet, Woodley a déclaré qu'incarner Joplin serait un moyen pour elle d'honorer la chanteuse et de contribuer à son legs durable.

