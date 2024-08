- L'actrice Sandra Hüller est à l'écran aux côtés de Tom Cruise.

Actrice allemande Sandra Hüller ("Anatomie d'une chute") va s'associer à la star hollywoodienne Tom Cruise. Cette information a été confirmée par le magazine américain "Deadline".

Née à Suhl, Hüller devrait collaborer avec la star de "Mission: Impossible" sous la direction du réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu ("The Revenant", "Birdman"). D'autres acteurs de renom sont également prévus dans la distribution, notamment John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons et Sophie Wilde. Des négociations sont également en cours avec la lauréate de l'Oscar Riz Ahmed.

Sandra Hüller fait son entrée à Hollywood - Titre du film à venir

Le projet de Iñárritu, lauréat de quatre Oscars, est en cours de réalisation chez Warner Bros., mais le titre du film reste secret. Selon "Deadline", l'histoire tourne autour du homme le plus puissant du monde qui tente d'empêcher une catastrophe qu'il a involontairement déclenchée.

Hüller a été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice cette année pour son rôle dans le drame juridique français "Anatomie d'une chute". Elle a également joué dans le drame britannique "The Zone of Interest", qui a remporté l'Oscar du meilleur film international.

Actuellement, vous pouvez la voir dans la comédie DDR "Two to One". Ses prochains projets internationaux incluent le film de science-fiction "Project Hail Mary" avec Ryan Gosling et "Late Fame" avec Willem Dafoe.

