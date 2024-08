L'actrice Sandra Hüller collabore à un grand projet cinématographique avec Tom Cruise.

Suite à sa reconnaissance lors de la cérémonie des Oscars avec une nomination, l'actrice allemande Sandra Hüller a décroché un rôle dans un prochain film réalisé par l'un des cinéastes les plus en vue d'Hollywood. Le titre et le scénario du film restent encore inconnus, mais la distribution compte une pléiade de stars hollywoodiennes.

Hüller, connue pour ses performances captivantes dans des films tels que "Anatomie d'une chute" et "La Zone d'intérêt", a été nominée aux Oscars et aux Golden Globes pour son rôle dans le thriller juridique de Justine Triet, "Justine".

Selon le célèbre site américain d'informations sur le divertissement "Deadline", Hüller a maintenant obtenu un rôle dans un projet de film prestigieux : le prochain film non titré d'Alejandro G. Iñárritu, dans lequel Tom Cruise est également impliqué à la fois sur le plateau et en dehors. Hüller rejoint une distribution exceptionnelle pour le prochain film d'Iñárritu, avec Cruise en tant que producteur et acteur principal.

On rapporte que d'autres acteurs rejoignent cette distribution de rêve, notamment John Goodman ("The Big Lebowski"), Jesse Plemons ("Killers of the Flower Moon"), Michael Stuhlbarg ("The Shape of Water") et la nouvelle venue australienne Sophie Wilde, qui a récemment ébloui le public dans le film d'horreur "Talk to Me". L'Oscarisé Riz Ahmed ("The Long Goodbye") est également en pourparlers avancés pour un rôle.

Projets cinématographiques lucratifs

Les informations sur le projet de film soutenu par des stars sont rares. "Deadline" mentionne qu'il tourne autour de "la figure la plus influente du monde" qui se lance dans une mission audacieuse pour prouver qu'elle est le dernier champion de l'humanité, malgré le fait qu'elle pourrait être responsable de sa destruction.

Compte tenu de son passé de réalisateur de films qui ont régulièrement remporté des nominations ou des victoires aux Oscars pour leurs acteurs principaux, tels que "The Revenant" et "Birdman", les films d'Iñárritu continuent d'attirer les talents de premier plan. En 2015 et 2016, Leonardo DiCaprio et Michael Keaton ont remporté leur premier Oscar pour leurs rôles dans "The Revenant" et "Birdman", respectivement.

