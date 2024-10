L'actrice Reese Witherspoon s'aventure dans le genre thriller de la littérature, en collaboration avec l'auteur Harlan Coben.

Actrice pionnière et magnat des médias a annoncé sur les plateformes de réseaux sociaux un mercredi que elle se joint à l'acclamé romancier Harlan Coben pour écrire un thriller conjoint.

"Je suis aux anges de révéler que je me joins à l'auteur #1 best-seller, @harlancoben, pour mon premier thriller jamais écrit !" a-t-elle écrit sur Instagram avec une photo d'elle et de Coben.

"En tant que fan inconditionnelle du travail de Harlan, je n'arrive pas à croire qu'il a accepté de co-écrire un roman avec moi. Suis-je la personne la plus persuasive de la Terre ou cette idée de livre est-elle simplement irrésistible ? Peut-être les deux ? Je suis impatiente que vous plongiez tous dedans !"

La lauréate de l'Oscar a également présenté un aperçu en avant-première du livre sans nom prévu pour publication à l'automne 2025.

Coben a laissé un commentaire sous le post de Witherspoon, écrivant "C'est parti, partenaire !"

Coben est l'auteur de nombreux romans best-sellers, dont "Fool Me Once", qui a été transformé en série à succès sur Netflix cette année.

Witherspoon, l'hôte d'un club de lecture adoré, a précédemment écrit le livre de cuisine et de mémoires "Whiskey in a Teacup" en 2018, ainsi que la série de livres pour enfants "Busy Betty". Elle a également écrit la préface de "Honey, Baby, Mine", une autobiographie conjointe de sa co-vedette de "Big Little Lies" Laura Dern et de sa mère Diane Ladd.

Cette semaine, Witherspoon a inclus un lien de précommande sur sa page Instagram pour son livre à venir, au prix de 30 $ pour un livre de poche et de 14,99 $ pour une version électronique.

Le livre sans titre fait 352 pages et est prévu pour sortie le 14 octobre 2025.

Avec cette collaboration excitante, les fans de Reese peuvent s'attendre à une expérience de divertissement palpitante lorsque le roman sortira en magasin.

