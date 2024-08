Artiste ou comédien en vedette. - L'actrice primée Kate Winslet est à la tête de l'équipe d'une émission de télévision.

Actrice américaine primée aux Oscars Kate Winslet (48 ans) se prépare à briller dans une nouvelle série télévisée. Elle tiendra la tête d'affiche de la série dramatique "The Mark" pour la plateforme de streaming Hulu. Selon les informations des sites "Deadline" et "Variety", Winslet est également promue au poste de productrice exécutive. L'intrigue suit une chirurgienne prospère (Winslet) et son partenaire, un enseignant, alors que leur relation est mise à l'épreuve par des spéculations selon lesquelles le médecin était impliqué dans un accident mortel ayant entraîné la mort d'un enfant.

Le célèbre scénariste et showrunner américain Ed Solomon, connu pour son travail sur des films tels que "Men in Black" et "Charlie's Angels", est associé au projet.

Winslet a remporté un Oscar en 2009 pour son rôle de Meilleure Actrice dans "The Reader", un film adapté du roman de l'auteur allemand renommé Bernhard Schlink. Elle a acquis la célébrité avec le blockbuster "Titanic" (1997), aux côtés de Leonardo DiCaprio. Winslet a également remporté deux Emmy pour ses rôles dans la mini-série "Mildred Pierce" et la série policière "Mare of Easttown". Sa dernière apparition était dans la mini-série HBO "The White House Plumbers". Dans son prochain film "The Photographer's Collection", Winslet incarne la photographe de guerre Lee Miller.

