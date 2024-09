L'actrice Mandy Moore annonce l'arrivée de son troisième enfant

Lou est là ! La charmante et vibrante Louise Everett Goldsmith a fait son apparition, parfaitement synchronisée avec la saison de la Vierge, apportant joie et bien-être sur la scène, a partagé Moore sur Instagram mercredi, accompagné d'une photo monochrome d'elle-même rayonnant auprès de son conjoint et berçant sa petite fille nouveau-née.

Le couple est béni avec deux garçons, Gus, un dynamique 3 ans, et Ozzie, le charmant 1 an. Moore a déclaré : "Nous sommes follement amoureux d'elle, tout comme nous le sommes, et il est clair que le sentiment est réciproque !"

Moore a d'abord connu la célébrité en tant que chanteuse, interprétant des tubes populaires comme "Candy". Plus tard, elle a explosé dans le monde du cinéma, illuminant l'écran argenté dans des films comme "A Walk To Remember", "The Princess Diaries" et "Tangled".

De 2016 à 2022, Moore a tenu le rôle principal de Rebecca Pearson dans la série télévisée acclamée "This Is Us", incarnant la matriarche de la famille avec ses trois enfants qu'elle appelait affectueusement "The Big Three".

Elle a rendu hommage à ce surnom, exprimant sa reconnaissance émue pour sa famille de cinq, y compris "nos propres grands trois", et chérissant chaque moment de cette période extraordinaire.

De plus, sur ses histoires Instagram, Moore a partagé une photo de ses fils tenant fièrement devant une banderole "Bienvenue à la maison, Baby Lou".

Un certain nombre de ses co-vedettes de "This Is Us" ont inondé la nouvelle venue de commentaires d'amour sur son post.

Chrissy Metz, qui a joué la fille adulte de Moore dans "This Is Us", a écrit : "Awww, Lou ! Félicitations massives !!" suivi d'une série d'emojis de cœur et de célébration. En retour, Susan Kelechi Watson, interprétant la belle-fille de Moore dans le spectacle, a ajouté : "Amoureuse. Love." accompagné d'une multitude d'emojis de cœur affectueux.

L'arrivée de Lou a apporté une dose supplémentaire de divertissement dans leur foyer, avec les garçons impatients d'interagir avec leur nouvelle sœur. La nouvelle séance photo de famille sur Instagram est devenue une source de divertissement pour les fans de Moore, remplie de messages émouvants et de vœux de bonheur.

