- L'actrice Luna Lovegood est venue à Hambourg pour des rencontres avec ses fans.

Le 1er septembre, nombreux sont les fans d'Harry Potter qui se rassembleront à Hambourg pour l'événement "Retour à Poudlard", et des invités spéciaux sont attendus. Parmi eux se trouve l'actrice Evanna Lynch (32 ans), qui a incarné la douce et blonde Luna Lovegood dans les films Harry Potter. Elle se sent honorée de rejoindre l'événement, déclarant : "En tant que grande fan de Potter, c'est un moment spécial pour moi aussi. J'aime la communauté de personnes qui, comme moi, ont été guidées et inspirées par la magie inégalée de l'histoire d'Harry Potter tout au long de leur vie." Elle a hâte de partager et de célébrer leur amour mutuel pour ces livres et ces films avec les fans de Hambourg.

L'événement des fans au Großmarkt de Hambourg commence le 1er septembre à 11h00 - l'heure et la date exactes du départ du Poudlard Express du quai 9 3/4 dans chacun des huit livres d'Harry Potter de J.K. Rowling, marquant le début de l'année scolaire pour les étudiants magiques.

Les fans, avec une entrée gratuite, pourront voir deux avant-premières de la pièce "Harry Potter et le Enfant maudit", découvrir les coulisses, écouter Rufus Beck, le narrateur de l'audio-livre, lire des extraits des livres préférés, rencontrer les acteurs allemands de Ron et Hermione, et participer à des chorégraphies de baguettes magiques.

De plus, les nouveaux membres de la distribution de la pièce Harry Potter, qui a été jouée au Theater am Großmarkt de Hambourg depuis 2021, seront présentés. Ils monteront sur scène à partir de fin octobre 2024. Les fans qui souhaitent voir les huit films Harry Potter sur grand écran peuvent le faire à partir du 31 août, car tous les films seront diffusés dans les cinémas Cinemaxx de toute l'Allemagne.

